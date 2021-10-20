Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию участка магистрального нефтепровода «Куйбышев-Тихорецк». Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность магистрального нефтепровода. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Магистральный нефтепровод «Куйбышев – Тихорецк» общей протяженностью около 1522 км был построен в 1979 году для транспорта товарной нефти в порт Новороссийск. Сегодня его реконструкцию проводит АО «Транснефть-Приволга» с целью повышения пропускной способности, а также обеспечения надежности и экологической безопасности нефтепровода. В целом проект реконструкции предусматривает замену трех участков линейной части трубопровода в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях общей протяженностью 105,6 км.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено расширение пропускной способности магистральной системы «Куйбышев-Тихорецк» на участке «Самара-Зензеватка». В ходе работ будут реконструированы площадки нефтеперекачивающих станций «Терновка-2, «Грачи-3», «Самара-1», «Совхозная-2», «Любецкая», «Красноармейская-1» и «Зензеватка».

После проведения предыдущей государственной экспертизы в проектную документацию были внесены изменения. В частности, эксперты рассмотрели актуализированные материалы инженерных изысканий, корректировки проектной документации в части планировочной организации земельного участка, а также объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений.

В соответствии с принятыми изменениями в проект реконструкции включены работы по корректировке трассы инженерных коммуникаций, кабелей связи, автоматики и автоматизированной системы технического учета электроэнергии, а также включены работы по корректировке трассы 0,4 кВ и устройству подъезда к проектируемым объектам. Кроме того, откорректирована экспликация зданий и сооружений, актуализированы объемы работ по реконструкции нефтеперекачивающих станций, уточнено размещение эстакад и ряда иных технологических объектов. На обводном трубопроводе диаметром, расположенном на 619,1 км трассы «Куйбышев – Тихорецк» в районе нефтеперекачивающей станции «Зензеватка», установят колодец ультразвукового расходомера.

Работы пройдут на территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей.

Генеральный проектировщик – АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов».

Фото: АО «Транснефть – Приволга»