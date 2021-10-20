В Крыму назначили нового министра строительства и архитектуры

Министром строительства и архитектуры Крыма после отставки и ареста прежнего руководителя назначили первого замминистра ведомства Карлена Петросяна. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства региона.

«Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность Республики Крым министра строительства и архитектуры Республики Крым»,— отмечается в документе.

Господин Петросян, как и его предшественник, является членом команды экс-вице-премьера Крыма, курирующего ФЦП, Евгения Кабанова. До работы в Минстрое РК чиновник занимал различные должности в бюджетных учреждениях Севастополя.

Напомним, вице-премьер РК Евгений Кабанов и министр строительства региона Михаил Храмов были уволены из правительства Крыма и позже задержаны в сентябре. Чиновники стали фигурантами уголовного разбирательства о крупном мошенничестве с бюджетными средствами (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они похитили из бюджета 57,5 млн руб., выделенных на строительство Ивановского водозабора, при общей стоимости контракта 164 млн руб. Позже Верховный суд Крыма изменил им меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.

Фото: пресс-служба минстроя Крыма