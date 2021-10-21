На энергоблоке №1 строящейся Курской АЭС-2 начали установку на штатное место крана кругового действия (полярного) грузоподъемностью 390 тонн. Это один из важнейших механизмов реакторного отделения. Данное устройство относится к первому (высшему из возможных) классу безопасности оборудования для АЭС.

«Полярный кран предназначен для выполнения большого круга задач на всех этапах жизненного цикла АЭС. В период строительства АЭС кран будет осуществлять подъёмно-транспортные операции по монтажу элементов строительной части и оборудования герметичной зоны реакторного здания: корпуса реактора, парогенераторов, компенсатора давления. А в период эксплуатации АЭС он будет производить транспортно-технологические операции, связанные с работой энергоблока и оборудованием реакторной установки: например, задействован в загрузке и выгрузке ядерного топлива», – пояснил первый заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин.

Устройство полярного крана позволяет совершать транспортные операции в любой точке центрального зала реакторного здания: тележка перемещается вдоль моста (пролет – 41,5 метра), сам кран движется по круговому рельсовому пути над шахтой реактора. Общий вес всех элементов крана составляет около 440 тонн.

«Полярный кран устанавливается на отметку 38,5 метра. Сборка тяжеловесных конструкций выполняется в несколько этапов. Это требует слаженной работы специалистов филиала МСУ №5, АО «Энергоспецмонтаж». Уже смонтированы металлоконструкции моста полярного крана, в ближайшее время будут установлены грузовая и сервисная тележки. Благодаря укрупненной сборке элементов крана на подготовительной площадке перед установкой в проектное положение и применению ряда предложений по улучшению, направленных на сокращение времени протекания процессов, планируется сократить время монтажа на 30%», – отметил генеральный директор АО «Энергоспецмонтаж» Михаил Пинчук.

Монтаж электрической части, пусконаладочные работы и испытания крана запланированы на начало 2022 года, когда будут подведены все кабельные трассы.

Полярный кран для здания реактора энергоблока №1 Курской АЭС-2 российского производства – изготовлен на заводе АО «ТЯЖМАШ», город Сызрань.