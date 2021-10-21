На трассе М-1 "Беларусь" построят еще один экодук

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство сооружения для перехода животных через оживленную автотрассу в районе деревни Селеево Вяземского района Смоленской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

На федеральной трассе М-1 «Беларусь» в Смоленской области, 47% территории которой занимают леса, неоднократно фиксировали выходы лосей на проезжую часть. Повторяющиеся из года в год маршруты миграции этих и других местных животных были изучены, и в результате появилось решение построить на протяжении дороги экодуки, сооружение которых поможет сохранить единство среды обитания животных и снизит вероятность дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектные решения по строительству экодука через М-1 «Беларусь» на 184 километре трассы - в районе сельского поселения Потаповское в Гагаринском районе Смоленской области. Настоящим проектом предусмотрено сооружение еще одного экодука с подходами - на 218-ом километре вне населенных пунктов Новосельского сельского поселения Вяземского района, где обитает 18 видов животных, в том числе лоси, олени, кабаны и косули.

На участке дороги для размещения перехода и обеспечения водоотвода увеличат крутизну откосов и доведут до нормативной ширины в 3,75 м обочины. Длина экодука составит 39 м, ширина – 31,1 м. Такие параметры обусловлены необходимостью пропуска под сооружением придорожных кюветов, а также перспективным размещением шестиполосного автомобильного движения, сейчас на дороге обустроено только четыре полосы. На монолитные бортах с двух сторон экодука, а также на протяжении 40 м вдоль трассы установят шумозащитные экраны - для снижения шума транспортного потока, воздействующего на представителей фауны животного мира. В центральной части для фиксации перемещений устроят поперечную контрольно-следовую полосу. Также на экодуке и подходах высадят деревья и кустарники.

Генеральный проектировщик – ООО Проектный институт «Владимиравтодорпроект». Заказчик - Государственная компания «Российские автомобильные дороги».

Фото: Автодор