Руководство системных операторов штатов Среднего Запада и Юга (Midcontinent ISO, MISO) и Новой Англии (ISO New England, ISO-NE) США в рамках технической конференции по надежности энергоснабжения, проводимой Федеральной комиссией по регулированию энергетики США (Federal Energy Regulatory Commission, FERC), представили позицию о необходимости изменения подхода к планированию надежности энергоснабжения потребителей.

MISO и ISO-NE подчеркнули, что системным операторам, коммунальным предприятиям и правительствам штатов целесообразно осуществлять планирование энергоснабжения на следующий год в целом, а не только на периоды сезонных пиковых нагрузок. Стимулом для принятия данного решения послужила ситуация с рекордно высокими летними температурами на Западе США и экстремально низкими температурами в штате Техас в зимний период, которые привели к серьезным перебоям в энергоснабжении потребителей.

Кроме того, MISO и ISO-NE отметили, что при планировании следует использовать вероятностный анализ c учетом изменчивости климатических условий и увеличения доли ВИЭ-генерации в общем объеме генерирующих мощностей, а не анализ на основе исторических данных, как это делалось ранее. Такой подход к планированию позволит быстрее реагировать на аномальные погодные условия и обеспечить надежность энергоснабжения.

MISO и ISO-NE призвали организации, ответственные за обеспечение балансовой надежности, изучать риски, связанные с экстремальными погодными условиями, и разработать планы по их устранению, которые могут включать, в том числе дополнительное строительство электросетевой инфраструктуры.

Также была подчеркнута необходимость усиления координации между электроэнергетическим и газовым секторами, чтобы обеспечить запасы топлива на газовых электростанциях в случае необходимости.

Информационно-аналитический ресурс Utiliy Dive