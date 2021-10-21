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Михаил Мишустин ознакомился с презентацией предприятий инновационного кластера радиоэлектронной промышленности "Технополис GS"

Михаил Мишустин ознакомился с презентацией предприятий инновационного кластера радиоэлектронной промышленности Технополис GS

21 октября 2021, 17:30
Рубрика: Встречи
Метки: ТЕХНОПОЛИС GS, ЭЛЕКТРОНИКА, МИХАИЛ МИШУСТИН
Отрасль: Электротехника 
Источник: government.ru

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Инновационный кластер «Технополис GS» в Калининградской области – один из крупнейших в России частный инновационный кластер, созданный в 2008 году холдингом GS Group. Расположен в Гусеве Калининградской области.

В кластере реализуется полный цикл производства электронных устройств (от корпусирования микросхем до упаковки готовой продукции) и предлагается широкий спектр направлений контрактного производства.

На территории кластера расположены производство светодиодов под брендом GS LED и производство твердотельных накопителей (SSD) с максимальным уровнем локализации, а также производство цифровых телевизионных приставок. C 2008 года здесь выпущено более 20 млн приставок для цифрового эфирного, спутникового телевидения и IPTV.

Предприятия «Технополиса GS» являются резидентами калининградской особой экономической зоны. В кластере действуют R&D- и образовательный центры, формируются современная жилая зона, умная инфраструктура и уникальная креативная среда. На базе «Технополиса GS» реализуется комплексная образовательная программа: действует профориентационная программа, ежегодно проводится международный конкурс по математике для школьников, развёрнута система дополнительного профессионального образования.

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Источник: government.ru

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