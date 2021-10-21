Встреча была посвящена сотрудничеству стран в рамках Каспийского бассейна, а также вопросам поставок и транзита российских энергоресурсов.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак провёл встречу с Министром энергетики Республики Казахстан Магзумом Мирзагалиевым.

Стороны обсудили текущее и перспективное двустороннее взаимодействие двух стран, а также многостороннее сотрудничество в сфере энергетики. В частности, были затронуты вопросы поставок и транзита российских нефти и нефтепродуктов, природного газа через территорию Казахстана, перспективы взаимодействия по линии АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив», текущее партнёрство стран в рамках добычи углеводородов Каспийского бассейна.

Также обсуждалась возможность организации поставок природного газа с приграничных территорий Российской Федерации для восточной части Казахстана.