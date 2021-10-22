15 километров автодороги Р-229 отремонтируют

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22 октября 2021, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В Саратовской области отремонтируют 15 километров автомобильной дороги Р-229, сообщает RosTender.info.
ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» ищет подрядчика на ремонт автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на участке км 485+000 - км 500+000. В рамках ремонта планируется восстановить разрушенные участки земляного полотна и укрепить обочины щебнем, восстановить поперечный профиль дорожной одежды и установить дорожные знаки.
Заявки на участие в открытом конкурсе принимают до 25 ноября, с подрядчиком заключат контракт на 599 млн рублей.
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