 
Контракты

15 километров автодороги Р-229 отремонтируют

15 километров автодороги Р-229 отремонтируют

22 октября 2021, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Саратовской области отремонтируют 15 километров автомобильной дороги Р-229, сообщает RosTender.info.

ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» ищет подрядчика на ремонт автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на участке км 485+000 - км 500+000. В рамках ремонта планируется восстановить разрушенные участки земляного полотна и укрепить обочины щебнем, восстановить поперечный профиль дорожной одежды и установить дорожные знаки.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимают до 25 ноября, с подрядчиком заключат контракт на 599 млн рублей.
 

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Источник: Ростендер

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