Acoustic Revive R-AU1-PL - кабель USB типа нового поколения

Эпохальная конструкция, в которой сигнальная линия и линия питания полностью разделены.

Кабель USB состоит из нескольких сигнальных линий, по которым передаются цифровые сигналы, и линий электропередач, обеспечивающих питание шины по одному кабелю. На смесь сигнальных линий и линий электропитания влияют магнитные и электрические поля, создаваемые воздействием друг на друга, при этом качество значительно ухудшается. Самый большой недостаток USB кабелей, которые по сути, призваны приносить одни удобства, заключается именно в такой структуре кабеля. При этом, независимо от того, насколько высокопроизводительные проводники, изоляционные материалы и экраны применяются, взаимные помехи между сигнальной линией и линией питания неизбежны. В этом случае высокого качества звука, а также отличные характеристики передачи звука ожидать не приходится.

В R-AU1-PL используется эпохальная структура, основанную на полезной модели ACOUSTIC REVIVE, которая полностью разделяет сигнальную линию и линию питания. Конструкция, в которой используется специальный двухжильный экранированный кабель для каждой сигнальной линии и линии электропередачи, обеспечивает высококачественный звук без взаимных помех и ухудшения передачи. В качестве изоляционного материала используется фторсодержащая смола с превосходной относительной диэлектрической проницаемостью.

Изоляционные материалы влияют на характеристики передачи кабелей больше, чем проводники.

Относительная диэлектрическая проницаемость – это числовое значение, которое указывает на характеристики изоляционного материала. Эта относительная диэлектрическая проницаемость выражает силу, препятствующую прохождению электрического тока, и чем ниже значение, тем выше характеристики изоляционного материала.

Однако, большинство изоляционных материалов для USB-кабелей, представленных в настоящее время на рынке, представляют собой ПВХ (ПВХ), а относительная диэлектрическая проницаемость ПВХ составляет 5,6. Поэтому в дорогих USB кабелях для аудио, изоляционным материалом является полиэтилен. И в этом случае относительная диэлектрическая проницаемость в лучшем случае составляет 2.3-2.4. С другой стороны, относительная диэлектрическая проницаемость фторсодержащей смолы составляет 2,1, что является самой низкой относительной диэлектрической проницаемостью изоляционных полимерных материалов в настоящее время. R-AU1-PL с фтороизоляцией обеспечивает потрясающую скорость передачи.

Использует медный экран с отличными характеристиками экранирования в звуковом диапазоне.

В R-AU1-PL используется медный экран с превосходными характеристиками экранирования в звуковом диапазоне, что наиболее важно для создания музыки и воспроизведения музыки. Экраны из алюминия и других легких металлов обладают превосходными характеристиками экранирования в высокочастотном диапазоне, но уступают по характеристикам экранирования в основном звуковом диапазоне, и это неизбежно формирует уникальные тембральные характеристики. В этом отношении медный экран не создает тембральных искажений и строго экранирует важную звуковую полосу, чтобы предотвратить проникновение внешнего шума.

В качестве амортизирующего материала используется натуральный шелк, предотвращающий образование статического электричества.

Натуральный шелк используется в качестве амортизирующего материала для R-AU1-PL, чтобы избежать эффектов вибрации из-за антивибрационного эффекта, предотвратить генерацию статического электричества и улучшить отличные характеристики передачи. Сам по себе натуральный шелк трудно заряжать и он предотвращает образование статического электричества, но эффект заключается не только в этом, т. к. даже если он заряжен, он заряжается с положительным (+) потенциалом. Поскольку полимерный материал заряжается с отрицательным (-) значением, то шелк, в сочетании с изоляционным материалом, снимает статическое электричество.

Acoustic Revive R-AU1-PL – кабель топ класса для аудио систем класса High End.

Техническое описание: