В рамках шестого Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче оренбургские энергетики представили концепцию развития зарядной инфраструктуры.

В формате онлайн-трансляции Александр Варенью, начальник службы технологического развития, инноваций, энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» рассказал о развитии зарядной инфраструктуры в регионе и планах компании до 2025 года.

Энергетик рассказал, что в Оренбургской области предусмотрена реализация проекта «Энергия дорог» на федеральной трассе М-5 «Урал». Это позволит обеспечить проезд электромобилей через всю Оренбургскую область от Орска до границы с Самарской областью. В рамках проекта специалисты «Оренбургэнерго» проводят анализ автотрафика, динамики развития электромобилей, взаимодействуют с местными властями, а также владельцами АЗС, придорожных кафе и гостиниц, вблизи которых планируется установка новых электрозарядных станций.

На сегодняшний день в регионе установлены три электрозарядные станции. Две в Оренбурге, на парковке торговых комплексов «Армада 2» и «Любимый». Еще одна в Орске, у торгового комплекса «Борисовский».