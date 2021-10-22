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Ивановская область получит инфраструктурный кредит на 2,65 млрд рублей

Ивановская область получит инфраструктурный кредит на 2,65 млрд рублей

22 октября 2021, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА, ОЭЗ ИВАНОВО
Отрасль: Строительство 
Источник: interfax.ru

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Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку Ивановской области на предоставление инфраструктурного кредита в размере 2,65 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Указанные средства будут направлены на инфраструктуру для развития территории Большой Ивановской мануфактуры с созданием межвузовского кампуса для пяти ВУЗов с технопарком и образовательным центром на 200 тыс. студентов.

Кроме того, кредитные средства пойдут на создание инженерной и дорожной инфраструктуры ОЭЗ "Иваново" и ТОСЭР "Наволоки", а также для размещения промышленного предприятия в деревне Иневеж.

В особой экономической зоне "Иваново" планируют начать работу пять резидентов. Это компании, которые занимаются производством трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи, тканей для спецодежды. Ожидается, что на новых предприятиях будет трудоустроено порядка 3,2 тыс. человек, а объем частных вложений в производства превысит 8 млрд рублей.

В ТОСЭР "Наволоки" зарегистрировано 14 резидентов, шесть из которых пришли сюда в 2021 году.

Ранее сообщалось о планах по реконструкции под жилой фонд исторического центра в Иванове "Ивановские мануфактуры" площадью 150 тыс. кв.м. Инвестиции в проект, реализовывать который должны ВЭБ.РФ и группа "Родина", предварительно оценены в 15,4 млрд рублей.

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Источник: interfax.ru

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