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"Камский кабель" выступил партнером выставки "Нефть и газ, химия. ТЭК"

С 19 по 22 октября в Перми проходит выставка «Нефть и газ, химия. ТЭК». В этом году тематика мероприятия охватывает топливно-энергетический комплекс в целом. Около 60 компаний из 30 городов России и ближнего зарубежья представляют специалистам новейшее оборудование и технологии.

В день открытия выставки, 19 октября, состоялся День поставщика ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», руководители по закупкам и тендерной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» рассказали о порядке проведения конкурентных закупок, требований к участникам, механизме выбора контрагентов, основных направлениях импортозамещения, а также ответили на вопросы собравшихся.

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Источник: ООО "Камский кабель"

KAMK
5.04

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