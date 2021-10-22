АО «Прорыв», интегратор проектного направления «Прорыв» (входит в контур управления Госкорпорации «Росатом»), и Intergraph PP&M, один из мировых лидеров в области разработки ПО для проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и обеспечения бесперебойного функционирования предприятий, подписали соглашение, в рамках которого коды нового поколения, разрабатываемые в рамках проектного направления «Прорыв», станут доступны мировому научному сообществу.

Документ предусматривает сотрудничество в сфере использования и распространения программного обеспечения для анализа и обоснования безопасности для различных инженерных расчетов промышленных объектов, разрабатываемых российской стороной, не только в атомной отрасли, но и в смежных областях, в том числе и в нефтяной, газовой, химической, добывающей промышленности и других. Компьютерные коды нового поколения предназначены для расчета рисков населения от воздействия ядерных объектов, обоснования их безопасности и выполнения других инженерных расчетов в условиях нормальной работы и при аварийных ситуациях.

«Интегрирование кодов нового поколения в продуктовое предложение Intergraph PP&M поможет привлечь новых партнеров и потенциальных покупателей российского программного обеспечения и расширит круг пользователей передовых отечественных решений», - сказал руководитель проектного направления «Прорыв» Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Першуков.

«Мы рады сотрудничать с проектным направлением «Прорыв», имеющим огромный опыт в разработке инновационных расчётных кодов, и готовы предложить нашим клиентам по всему миру доступ к прорывным технологиям, основанным на научном опыте одной из ведущих компаний на рынке», - заявил Андреас Вайсбеккер, генеральный директор Intergraph PP&M (входит в состав группы компаний Hexagon AB).

Проект «Прорыв» нацелен на создание и промышленную реализацию замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Подробнее

Источник: Пресс-служба АО «Прорыв»