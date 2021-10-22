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Максим Егоров и Игорь Маковский обсудили перспективы развития электросетевого комплекса Тамбовского региона

Максим Егоров и Игорь Маковский обсудили перспективы развития электросетевого комплекса Тамбовского региона

22 октября 2021, 15:45
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, ТАМБОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр

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Сегодня в Тамбове состоялась рабочая встреча врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова и генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Обсуждались вопросы подготовки к прохождению осенне-зимнего периода и обеспечения энергетической инфраструктурой реализуемых в области перспективных инвестиционных проектов.

Глава энергокомпании познакомил руководителя области с предпринимаемыми «Россети Центр» мерами по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса.

В рамках инвестиционной программы филиала «Тамбовэнерго» осуществляется внедрение высокотехнологичного оборудования, направленного на увеличение управляемости электросетей. В течение последних двух лет на территории Тамбовского и Рассказовского района реализуются мероприятия по внедрению элементов распределенной автоматизации, оснащение воздушных линий 6-10 кВ пунктами секционирования, модернизация систем диспетчерских переговоров путем внедрения цифровой радиосвязи. Главным эффектом станет сокращение времени восстановления электроснабжения и количества отключений, а также снижение потерь электроэнергии.

Помимо этого, реализованы пилотные проекты по внедрению систем накопления электрической энергии в распределительных сетях 0,4 кВ, направленные на повышение качества электроэнергии, сглаживания графиков нагрузки, регулирования частоты в сети и резервирования критичной нагрузки, что дополнительно повышает надежность электроснабжения социально-значимых объектов.

«Надежное электроснабжение потребителей – одна из основных задач компании. Новейшие технологии, применяемые в энергокомплексе, повышают надежность и качество энергоснабжения, а это – ключевой критерий оценки нашей деятельности жителями региона», – отметил Игорь Маковский.

«В настоящее время в Тамбовской области реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, которые в свою очередь требуют создания надежной питающей инфраструктуры. Своевременная и качественная работа тамбовских энергетиков по присоединению новых объектов к электрическим сетям, а также постоянное развитие и модернизация энергосетевого комплекса – это весомый вклад в социально-экономическое развитие региона», – подчеркнул в завершение встречи Максим Егоров.

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Источник: Россети Центр

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