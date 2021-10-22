Почти 4 тысячи новых рабочих мест появится в ВАО и ЗелАО

Два застройщика приступили к реализации проектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. На востоке столицы началось строительство офисно-торгового центра, а в Зеленограде на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис “Москва”» - подготовка строительной зоны для нового технопарка. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«По городской программе стимулирования создания мест приложения труда специализированный застройщик «Метромаш» приступил к строительству офисно-торгового центра на востоке столицы. Благодаря реализации данного проекта в Москве появится более 1,1 тысячи рабочих мест. Строительство многофункционального объекта позволит решить проблему дефицита офисных пространств в районе Метрогородок. Также началась подготовка территории для строительства будущего технопарка в «Алабушево» – одной из пяти площадок ОЭЗ Москвы», - рассказал заммэра.

Программа стимулирования создания МПТ запущена в Москве в 2020 году. По ее условиям застройщики многоквартирных домов получают льготу по плате за первый год аренды и при переоформлении земельных участков под строительство жилья, если одновременно строят коммерческие, промышленные и социальные объекты за пределами ТТК и МКАД. В таких проектах город получает новые рабочие места, а инвестор – доход от реализации не только жилья, но и нового бизнес-объекта.

По словам Владимира Ефимова, инвестиции в создание многофункционального офисно-торгового центра на востоке Москвы составят 2,5 млрд рублей. Размер льготы для застройщика - почти 850 млн рублей и воспользоваться ей девелопер сможет после завершения строительства объекта. По условиям соглашения, это должно произойти не позднее второго квартала 2024 года.

«Новый комплекс поможет решить проблему острого дефицита качественных офисных пространств в районе Метрогородок и близлежащих районов ВАО, создаст комфортную среду для работы и досуга», — отметил генеральный директор компании AFI Development, под управлением которой ведется реализация проекта Марк Гройсман.

Объект появится на Тагильской улице неподалеку от строящегося жилого комплекса «Сиреневый парк». В 26-этажном здании запроектировано свыше 32 тысяч кв.м. офисных помещений и более 6 тысяч кв. м. коммерческих помещений: ритейл, кафе, рестораны и супермаркет. Помимо этого, предусмотрено комплексное благоустройство территории с прогулочными зонами, местами для отдыха и летними верандами.

Второй проект – новый технопарк в Зеленограде. В настоящее время на территории первого этапа строительства объекта общей площадью свыше 100 тысяч кв. м. начались подготовительные работы по очистке площадки и демонтаж бывших складских строений для дальнейшего проведения строительно-монтажных работ.

«Новый технопарк станет частью масштабной программы развития площадки столичной ОЭЗ в «Алабушево». Ожидаемый объем частных инвестиций в реализацию проекта составит более 11,5 миллиардов рублей. Технопарк обеспечит новыми рабочими местами свыше 2,5 тысячи человек. В ходе строительства объекта будет задействовано около 500 рабочих», - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Проект будет реализован ОЭЗ «Технополис “Москва”» совместно с компанией Capital Group. Строительство технопарка будет проходить в два этапа и полностью завершится в 2026 году.

«В новом технопарке появятся производственные и административные объекты, построенные по принципу brownfield – то есть на месте существующих строений. Это будут универсальные здания, которые резиденты смогут оборудовать исходя из собственных производственных задач. Такие модульные конструкции популярны у арендаторов, они уже зарекомендовали себя при строительстве различных промышленных объектов», - отметила генеральный директор Capital Group Валентина Становова.

В настоящее время заключено 11 соглашений, в рамках которых девелоперы построят почти 704 тыс. кв. м недвижимости. Объем инвестиций в эти проекты составляет 53,3 млрд рублей, совокупный объем льгот застройщикам от города составляет около 28,8 млрд рублей. На новых объектах смогут работать более 19,5 тыс. человек.