Правительство Румынии утвердило комплексный национальный план по развитию энергетики и изменению климата – Integrated National Plan for Energy and Climate Change.

Планом предусмотрено строительство двух дополнительных энергоблоков с ядерными реакторами CANDU на АЭС Чернавода» (Cernavoda nuclear power plant), которые планируется ввести в промышленную эксплуатацию в 2030 г. и 2031 г. Кроме того, предусмотрена реконструкция энергоблоков № 1 и № 2 АЭС Чернавода (в 2027- 2028 гг. и после 2037 г. соответственно) с продлением сроков их эксплуатации на 30 лет.

В настоящее время на АЭС Чернавода находятся в работе два реактора CANDU мощностью 650 МВт каждый. Реализация проекта строительства двух дополнительных ядерных реакторов мощностью 720 МВт каждый была приостановлена в 1992 г. Первоначально Румыния планировала реализовать проект расширения АЭС Чернавода совместно с 6 европейскими компаниями, однако они вышли из проекта в период с 2010 г. по 2013 г. В 2015 г. румынская компания Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN), в которой 82,5% акций принадлежит государству, подписала меморандум о взаимопонимании с китайской компанией China General Nuclear (CGN) по вопросу реанимации проекта расширения АЭС Чернавода, а в 2019 г. компании подписали предварительное соглашение, согласно которому CGN получит 51% акций в проекте. В январе 2020 г. правительство Румынии объявило, что оно заключит контракт на строительство третьего и четвертого энергоблоков АЭС Чернавода с компаниями стран-членов НАТО и ЕС. В июне 2020 г. SNN прекратила все сделки и переговоры с CGN. В октябре 2020 г. правительствами Румынии и США была достигнута договоренность и подписано соглашение о сотрудничестве в рамках строительства энергоблоков № 3 и № 4 и реконструкции энергоблока № 1 АЭС Чернавода, которое было одобрено парламентом Румынии в июне 2021 г.

Национальным планом также предусмотрено масштабное строительство объектов генерации на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Так к 2030 г. планируется ввести в эксплуатацию 6,9 ГВт мощности ВИЭ-генерации.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata