 
Мероприятия

Состоялась первая стратегическая сессия в рамках внедрения концепции нулевого травматизма Vision Zero в Группе "Россети"

Состоялась первая стратегическая сессия в рамках внедрения концепции нулевого травматизма Vision Zero в Группе Россети

22 октября 2021, 13:14
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
155

Сессия «Семь золотых правил Vision Zero. Лидерство как ключевой момент реализации концепции» для руководителей «Россети Северный Кавказ» и «Чеченэнерго» состоялась в Пятигорске.

«Принципы нулевого травматизма должны стать основой работы и образом мышления всего персонала вплоть до руководителей любых уровней. Они обязаны быть не только приверженцами внедрения концепции, но и авторитетными лидерами в области охраны труда. Каждый личным примером должен демонстрировать необходимость соблюдения норм и правил. Только так мы добьемся общей цели, сведем травматизм до нуля», – отметил в обращении к участникам первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров.

 

Ключевые темы сессии:

  • Роль лидера во внедрении концепции нулевого травматизма.
  • Риск-ориентированный подход в концепции нулевого травматизма.
  • Поведенческий аудит и диалоги о безопасности.

 

«Лидерская роль руководителей в вопросах охраны труда служит основой эффективной работы при достижении целей нулевого травматизма. Каждодневное внимание к этой теме позволит сформировать полностью безопасную рабочую среду для персонала», – отметила в ходе совещания Директор филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора Ольга Зуйкова.

По итогам работы была оформлена Хартия внедрения концепции нулевого травматизма в «Россети Северный Кавказ».

 

Vision Zero – концепция Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО). Основная идея заключается в том, что у каждого несчастного случая на производстве есть причина, на которую можно повлиять. Для этого необходимо исключить формальный подход к охране труда и следовать семи «золотым правилам»: лидерство, контроль рисков, разработка целевых программ, создание системы безопасности и гигиены труда, развитие профессиональных навыков и мотивация персонала. Важно изменить подход, что в процессе были задействованы все работники.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Николай Шульгинов наградил трудовые династии Системного оператора на РЭН-2021 21.10.2021
Николай Шульгинов наградил трудовые династии Системного оператора на РЭН-2021
Обучающий курс 20.10.2021
Обучающий курс "Волочение медной проволоки -теория и практика" от ВНИИКП , АЭК и Niehoff
На Молодежном дне РЭН прошли соревнования чемпионата 20.10.2021
На Молодежном дне РЭН прошли соревнования чемпионата "CASE-IN"
OMRON, Phoenix Contact, SIEMENS, RITTAL, ПРОСОФТ и другие лидеры в области промышленной автоматизаци... 20.10.2021
OMRON, Phoenix Contact, SIEMENS, RITTAL, ПРОСОФТ и другие лидеры в области промышленной автоматизаци...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable! 22 года!
+