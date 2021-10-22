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Студенты ОмГТУ встретились с главным диспетчером омского филиала Системного оператора

Студенты ОмГТУ встретились с главным диспетчером омского филиала Системного оператора

22 октября 2021, 18:00
Рубрика: Встречи
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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17 декабря 2021 года отрасль отметит 100-летие системы оперативно-диспетчерского управления в России, и это событие стало одной из тем состоявшейся в аудиториях вуза встречи.

В рамках знакомства с деятельностью Системного оператора Алексей Луфт рассказал будущим энергетикам об основных принципах и структуре единой трехуровневой модели оперативно-диспетчерского управления и истории создания Системного оператора как специализированной организации, единолично осуществляющей централизованное оперативно-диспетчерское управление Единой энергетической системой России.

Главный диспетчер филиала Системного оператора познакомил будущих молодых специалистов с функциями и задачами, которые выполняет Омское РДУ, рассказал об электроэнергетическом комплексе территориальной энергосистемы, ее основных энергообъектах и характерных особенностях управления электроэнергетическим режимом энергосистемы.

Особое внимание во время встречи было уделено направлениям деятельности, внедряемым в АО «СО ЕЭС» в связи с развитием цифровых технологий. Алексей Луфт рассказал студентам о создании системы мониторинга запасов устойчивости в контролируемых сечениях, организации дистанционного управления активной и реактивной мощностью электростанций и эксплуатационным состоянием оборудования объектов электроэнергетики.

«Следуя общим трендам создания цифровой экономики России, при внедрении дистанционного управления решается государственная задача по цифровой трансформации производственных и технологических процессов.  Благодаря внедрению передовых цифровых технологий у Системного оператора появляется больше инструментов контроля и прогнозирования различных режимов, что повышает качество управления Единой энергосистемой России», – подчеркнул главный диспетчер Омского РДУ.

В ходе живого общения студенты задавали вопросы об особенностях региональной энергосистемы, функционировании объектов электроэнергетики, принципах регулирования частоты и перетоков активной мощности в энергосистеме. Особый интерес молодые энергетики проявили к перспективам трудоустройства в Системный оператор. Алексей Луфт рассказал студентам о системе подготовки персонала и повышения квалификации в Системном операторе, возможностях для карьерного роста и требованиях, предъявляемых при отборе кандидатов для приема на работу в АО «СО ЕЭС».

В беседе принял участие сотрудник Службы электрических режимов Омского РДУ, недавний выпускник энергетического института ОмГТУ Сергей Горовой. Студенты заинтересованно расспрашивали молодого специалиста о работе в филиале Системного оператора.

Декан энергетического института, доцент ОмГТУ Андрей Татевосян выразил благодарность Омскому РДУ за готовность к общению со студентами и предоставленную полезную информацию. По словам Андрея Татевосяна, подобные встречи с профессионалами помогают будущим энергетикам расширить объем знаний о перспективах развития отрасли, об энергетическом комплексе региона, а также мотивируют их усердно изучать теоретические основы для дальнейшего их применения в практической деятельности.

Омское РДУ на постоянной основе проводит экскурсии и дни открытых дверей для студентов ОмГТУ.  Основная цель таких встреч – повышение информированности студентов профильных вузов о деятельности Системного оператора и о современных трендах развития энергетики.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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