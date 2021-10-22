14 сентября 2021 г., после двухлетнего перерыва, в Москве состоялся Intersec Forum Russia. Мероприятие под международным брендом прошло в третий раз в рамках выставки Interlight Russia| Intelligent building Russia. Форум состоял из двух сессий: первая – «Перспективы развития умных и безопасных городов в России и мире», вторая – «Умные технологии в строительстве. Инновации в сфере автоматизации и безопасности зданий».

По данным TelecomDaily, Россия заняла третье место в мире по числу камер видеонаблюдения: в стране установлено 13,5 млн видеокамер — 93,2 штуки на 1 тыс. человек. При этом Москва во второй раз вошла в ТОП-7 умных городов престижного международного рейтинга организации Intelligent Community Forum (ICF, США), но занимает всего лишь тридцать восьмое место в рейтинге безопасных городов Safe Cities Index 2021. Как сделать так, чтобы все уже внедренные системы работали эффективно, обеспечивая комплексную безопасность и способствовали достижению поставленных в регионе целей? Именно этот вопрос обсудили эксперты в рамках сессии «Перспективы развития умных и безопасных городов в России и мире» на Intersec Forum Russia в Москве.

Модератором сессии выступила Оксана Якимюк, генеральный конструктор АПК «Безопасный город». Андрей Мишурный, руководитель проектного офиса Объединенной приборостроительной корпорации (ГК «Ростех»), поделился срезом международных трендов и рассказал о подходах к построению безопасных и умных городов за рубежом. Андрей подчеркнул, что российское решение АПК «Безопасный город» уникально как раз тем, что оно предназначено для обеспечения комплексной безопасности и включает в себя 150 подсистем.

Евгений Дук, начальник отдела по внедрению технологий «Умный город», ФАУ «Проектная дирекция Минстроя», рассказал о ходе реализации проекта «Умный город» и о том, каких результатов удалось достичь таким городам-участникам проекта, как Саров, Елабуга и Волгоград. Евгений отметил, что Минстроем России был разработан проект Стратегии цифровой трансформации отрасли строительства и ЖКХ. Основная задача – реализация таких проектов, как «Новый умный дом», «Решаем вместе», «Цифровая инфраструктура ЖКХ».

Станислав Логинов, заместитель директора Департамента информатизации Тюменской области, поделился опытом построения и развития АПК «Безопасный город» в Тюменской области. В регионе с 2018 г. растет количество камер видеонаблюдения и постепенно внедряются системы распознавания лиц. Подробнее о возможностях систем распознавания лиц для умных и безопасных городов рассказал Глеб Дьяконов, директор по консалтингу NtechLab: технологии машинного зрения способны вывести обеспечение общественной безопасности на принципиально новый уровень – это доказывают многочисленные кейсы компании.

Дарья Степанова, заместитель начальника Госинспекции по недвижимости г. Москвы, показала посетителям Intersec Forum Russia, как при помощи «умных» технологий удалось изменить облик города за последние несколько лет: благодаря использованию квадрокоптеров, искусственного интеллекта и аналитических алгоритмов, на 41% увеличилось количество выявленных нарушений в сфере недвижимости.

Марат Фатхуллин, директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода, поделился опытом запуска интеграционной платформы «Лобачевский». Она позволила обеспечить прозрачность процессов и принятия решений, настроить отображение информации и состояния различных процессов, находящихся в «периметре» городского управления, выстроить систему принятия и обработки обратной связи от населения.

Александр Парий, заместитель министра благоустройства Московской области, рассказал о применении умного освещения в Подмосковье. В 2020 г. была проведена цифровая инвентаризация наружного освещения, был создан «цифровой двойник» системы наружного освещения, и уже 20 муниципалитетов Московской области дистанционно управляют наружным освещением при помощи автоматизированной системы.

Вторая сессия Intersec Forum Russia была посвящена инновационным технологиям в строительстве и трендам в сфере автоматизации и безопасности зданий.

«Урбанизация, идущая стремительными темпами во всем мире, ставит перед городами сложнейшие задачи, а развитие умных технологий в строительстве раскрывает колоссальные перспективы. Благодаря инновационным городским системам, умные технологии содействуют социально-экономическому развитию, повышая при этом уровень безопасности и комфорта жителей, и создают единую информационную среду, комплекс технических или цифровых решений, которые должны помочь муниципалитету достичь эффективного управления», – рассказывает Кирилл Вихровский, директор по развитию «Сбербанк-Телеком».

Спикеры от крупнейших девелоперов поделились своим опытом внедрения умных технологий в жилые комплексы и офисы: Юрий Беликов, руководитель слаботочных систем ГК «Пионер», рассказал об умной диспетчерской; Никита Шувалов, руководитель проекта группы «Самолет», поделился своим видением стандарта умного ЖК для проектов комфорт-класса; Алексей Курсин, руководитель слаботочного направления PRIDEX, технический директор INEX Digital, сделал прогноз, как изменится офис к 2025 г. Также в рамках сессии выступил Алексей Откидач, руководитель управления по эксплуатации инфраструктуры ЦДП ГБУ «Агентство инноваций Москвы», он рассказал о том, как происходит внедрение инновационных решений при строительстве и автоматизации зданий в г. Москве. Кирилл Вихровский, «Сбербанк-Телеком», поделился своим видением инновационного ЖК; Павел Мурзакаев, АО «Шнейдер Электрик», рассказал про цифровые решения и сервисы для управления недвижимостью, эксплуатацией и рабочим пространством, а Алексей Мешков из CBRE поделился с посетителями мероприятия мнением, на чем можно сэкономить, используя «умные решения». Модератором сессии выступил Игорь Темнышев, региональный директор департамента управления строительными проектами Colliers.

Ойген Аллес, генеральный директор Мессе Франкфурт РУС, организатора Interlight Russia | Intelligent building Russia и Intersec Forum Russia: «Мы все являемся свидетелями эволюции отрасли: происходит интеграция систем освещения, автоматизации зданий и безопасности. Это можно наблюдать и в экспозиции выставки Interlight Russia | Intelligent building Russia, и, конечно, это находит отражение и в деловой программе. Intersec Forum Russia – это площадка для обмена опытом, в рамках которой представители ФОИВов, девелоперов, строительных компаний и производители решений могут познакомиться лично, обсудить наиболее важные в отрасли вопросы и получить актуальную информацию».

Партнером Intersec Forum Russia выступила компания NtechLab.

До встречи на Intersec Forum Russia 2022!