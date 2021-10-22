Слева: заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора Слева направо: консультант АНО «Беллона» Юрий Сергеев, заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора, Генеральный директор ООО «Энел Икс Рус» Алексей Леонов

В Териберке Мурманской области начала работу зарядная станция для электромобилей Enel X. Это первая зарядная станция на российском побережье Баренцева моря и самая северная для Enel X – дочерней компании Группы Enel, занимающейся развитием зарядной инфраструктуры для электротранспорта по всему миру.

Зарядная станция Enel X Juice Box расположена в Териберке на 69 градусе северной широты. Это первая зарядная станция в России на берегу Баренцева моря, она установлена в рамках проекта некоммерческой организации «Беллона» под названием «Barents-Baltic Electric Road» («BBER»). Цель проекта – создать сеть зарядных станций по маршруту Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Териберка.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора, консультант АНО «Беллона» Юрий Сергеев, генеральный директор ООО «Энел Икс Рус» Алексей Леонов. Они дали старт первой зарядной сессии электромобиля в Териберке.

«Мурманская областная дума всецело поддерживает идею проекта «Barents-Baltic Electric Road». Где, как не в самом начале этого пути, на берегу Баренцева моря, не замерзающего в районе Териберки, начинать эту работу. Сюда каждый год приезжают десятки тысяч туристов, и я абсолютно уверен, что все больше и больше туристов, и не только из Норвегии, где индивидуальный электротранспорт уже превалирует, но и из России будут приезжать на элекротромобилях. Подтверждением нашей заинтересованности в развитии этого вида транспорта является проект запуска электробуса из Норвегии, который также сможет доезжать до Териберки. Я уверен, что через пять лет мы увидим другую картину с распространением электротранспорта в нашей стране. Поэтому важно, что мы делаем этот шаг здесь и сегодня, и я призываю наших коллег из Карелии и Ленинградской области продолжить эту работу», - сказал Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы.

«Я очень рад, что вместе с коллегами из «Беллоны» мы не только вносим свою лепту в реализацию проекта коридора зарядных станций, соединяющих берега Баренцева и Балтийского морей, но и содействуем реализации концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта, утвержденной Правительством Российской Федерации. Именно в Мурманской области есть возможность поставлять для нужд электротранспорта самое низкоуглеродное электричество, вырабатываемое атомной и гидроэлектростанциями, а также Кольской ветроэлектростанцией, которую строит в регионе «Энел Россия», - отметил Стефан Звегинцов, Глава Enel в России.

«Природа севера уникальна и хрупка, с каждым годом она привлекает все больше туристов. Наша общая задача – сохранить эту первозданную красоту, не сокрыв ее от людей. В этом смысле экологический туризм и разумное природопользование являются единственной верной стратегией, часть которой - возможность посещать Териберку на электромобиле. «Беллону» и Enel связывают давние партнерские отношения. «Энел Россия» сейчас строит крупнейший заполярный ветропарк – Кольскую ВЭС, доказывая, что возобновляемая энергетика может и будет работать в условиях Крайнего Севера. Мы надеемся, что это событие станет первым в цепочке открытий зарядных станций, и через некоторое время мы встретимся на берегу Балтийского моря, чтобы отпраздновать окончание проекта, начало которому было положено сегодня», - выразил надежду Оскар Ньо, генеральный менеджер по международным проектам экологического объединения «Беллона».

JuiceBox представляет собой компактное и интуитивно понятное зарядное устройство переменного тока, которое управляется JuiceNet – программной платформой с мобильным приложением. Для современных электромобилей заряда, полученного за 1 час на данной станции, хватит примерно 50-100 км пути. Устройство использует общепринятый разъем Type 2 и полностью соответствует международным стандартам. Данная станция позволяет интеграцию с мобильными приложениями для монетизации, а в конфигурации Pro позволяет в том числе реализацию решений по умной зарядке, включая динамическое ограничение мощности в зависимости от потребностей клиента. Станция может использоваться при температуре от -40 до +60 градусов, что особенно актуально в суровых условиях Кольского полуострова. Планируется, что зарядной станцией будут пользоваться как мурманчане, так и туристы – поклонники популярных северных маршрутов, проходящих через Териберку, ставшую точкой притяжения любителей «непляжного» туризма.

Станция JuiceBox производится с учетом целей Группы Enel по внедрению экономики замкнутого цикла: она изготовлена из переработанных пластиковых отходов и может отправлена в рециркуляцию, когда ее использование будет завершено.

В 2016 году между некоммерческой организацией «Беллона» и Правительством Мурманской области был подписан меморандум о сотрудничестве по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей в Мурманской области. В рамках реализации документа в 2017 и 2019 годах была выполнена установка зарядных станций в Мурманске и городском поселении Заполярный. Данная инициатива получила название «Arctic Electric Road».

На сегодняшний день в России работают 20 публичных зарядных станций Enel X. Они расположены в Москве, Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Горно-Алтайске и на Дальнем Востоке. Ранее компания Enel X реализовала другой проект коридора зарядных станций для электромобилей. Коридор на Панамериканском шоссе включает в себя 196 станций и тянется вдоль побережья Северной, Центральной и Южной Америки и Анд. Он проходит через 11 стран от города Ушуая в Аргентине до города Энсенада в Мексике.

ООО «Энел Икс Рус» является дочерней компанией Enel X в России, глобальной бизнес-линии Группы Enel, занимающейся разработкой инновационных продуктов и цифровых решений. Компания занимается развитием зарядной инфраструктуры для электромобилей и других передовых технологических решений в области энергоэффективности. В рамках направления e-Mobility (зарядная инфраструктура) ООО «Энел Икс Рус» предоставляет различные типы зарядных станций для электромобилей.

«Беллона» - международное экологическое объединение с центральным офисом в Осло, Норвегия. С 1994 года работает отделение организации в Мурманске. В России НКО реализует экологические проекты в Северо-Западном регионе, выпускает журнал «Экология и право».