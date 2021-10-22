Чувашия направила в правительство РФ заявку на включение в перечень территорий для развития инфраструктуры электромобилей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой администрации главы республики.

"[Глава Чувашии] Олег Николаев сообщил, что в рамках Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года Чувашия намерена включиться в перечень территорий, на которых начнется формирование инфраструктуры для электромобилей. Соответствующая заявка уже направлена в правительство России", - отмечается в сообщении.

Согласно планам, в ближайшее время на территории муниципальных образований планируется создать 46 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт/ч. В свою очередь, Минпромэнерго Чувашии прорабатывает вопрос производства таких станций в республике. Власти считают, что технологии и компетенции электротехнических предприятий региона позволяют наладить их выпуск.

По словам Николаева, одним из приоритетов работы правительства республики на ближайшие годы является развитие электрического транспорта. "Мы постоянно над этими вопросами работаем, в этом году Чебоксары получили рекордное количество троллейбусов. Сейчас мы готовимся войти в проект по модернизации тяговых подстанций городов Чебоксары и Новочебоксарск", - процитировали главу Чувашии в пресс-службе.

Николаев также уточнил, что с этой целью пройдет энергоаудит тяговых подстанций, специалисты обследуют их на наличие энергопотерь и технических недостатков, определят объем предстоящих работ. Замена троллейбусов и модернизация тяговых подстанций позволит сократить потребление электроэнергии до 40%.

Фото: electromobili.ru