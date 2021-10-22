 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем членов РНК СИГРЭ принять участие во Внеочередной Ассамблее СИГРЭ

Приглашаем членов РНК СИГРЭ принять участие во Внеочередной Ассамблее СИГРЭ

22 октября 2021, 12:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Центральный офис СИГРЭ приглашает членов Российского национального комитета СИГРЭ принять участие во Внеочередной Ассамблее СИГРЭ, которая состоится 14 января 2022 года.

Причины проведения:

Последние пять лет преимущества членства в СИГРЭ постоянно развивались, главным образом, за счет добавления новых электронных сервисов, облегчающих доступ к информационным платформам и ресурсам Ассоциации (библиотека E-CIGRE, цифровая версия журнала ELECTRA, сайты Сессий СИГРЭ, цифровые версии издания CIGRE Science & Engineering и т.д.). При этом членские взносы оставались на прежнем уровне. Однако из-за вынужденного проведения Сессии 2020 года и Юбилейной сессии 2021 года в электронном формате Центральному офису СИГРЭ необходимо компенсировать значительный недостаток средств из-за отмены очных Технических выставок, которые являлись важной частью мероприятий в рамках Сессий СИГРЭ. Административный совет СИГРЭ по предложению Управляющего комитета СИГРЭ разработал ряд мер для обеспечения финансового баланса Ассоциации в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Одна из этих мер - повышение членских взносов Коллективных членов, которое требует одобрения Ассамблеи СИГРЭ.

Повестка Ассамблеи:

1) Предлагаемое повышение членских взносов коснется только Коллективных членов I категории (компании). Предложение также включает в себя разделение Коллективных членов I категории на две новые категории, которые заменят текущую категорию КЧ I. Разница между категориями будет заключаться в количестве сотрудников, а также стране Национального комитета, к которому они относятся. Для этих двух категорий будут применяться разные членские взносы. На текущий момент, количество работников Коллективных членов, имеющих доступ к материалам СИГРЭ не ограничено, но это число будет отличаться для 2-х новых категорий КЧ I.

2) Предлагается сократить минимальный срок уведомления членов СИГРЭ о проведении Внеочередных общих собраний (Ассамблей) с 3-х месяцев до 1 месяца.

Проведение Ассамблеи:

Внеочередная Ассамблея СИГРЭ состоится 14 января 2022 года. Формат проведения: заочный. Все материалы для голосования будут направлены членам Ассоциации по электронной почте до 14 декабря 2021 года. Принятые решения вступят в силу 1 февраля 2022 года.

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Источник: РНК СИГРЭ

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