Центральный офис СИГРЭ приглашает членов Российского национального комитета СИГРЭ принять участие во Внеочередной Ассамблее СИГРЭ, которая состоится 14 января 2022 года.

Причины проведения:

Последние пять лет преимущества членства в СИГРЭ постоянно развивались, главным образом, за счет добавления новых электронных сервисов, облегчающих доступ к информационным платформам и ресурсам Ассоциации (библиотека E-CIGRE, цифровая версия журнала ELECTRA, сайты Сессий СИГРЭ, цифровые версии издания CIGRE Science & Engineering и т.д.). При этом членские взносы оставались на прежнем уровне. Однако из-за вынужденного проведения Сессии 2020 года и Юбилейной сессии 2021 года в электронном формате Центральному офису СИГРЭ необходимо компенсировать значительный недостаток средств из-за отмены очных Технических выставок, которые являлись важной частью мероприятий в рамках Сессий СИГРЭ. Административный совет СИГРЭ по предложению Управляющего комитета СИГРЭ разработал ряд мер для обеспечения финансового баланса Ассоциации в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Одна из этих мер - повышение членских взносов Коллективных членов, которое требует одобрения Ассамблеи СИГРЭ.

Повестка Ассамблеи:

1) Предлагаемое повышение членских взносов коснется только Коллективных членов I категории (компании). Предложение также включает в себя разделение Коллективных членов I категории на две новые категории, которые заменят текущую категорию КЧ I. Разница между категориями будет заключаться в количестве сотрудников, а также стране Национального комитета, к которому они относятся. Для этих двух категорий будут применяться разные членские взносы. На текущий момент, количество работников Коллективных членов, имеющих доступ к материалам СИГРЭ не ограничено, но это число будет отличаться для 2-х новых категорий КЧ I.

2) Предлагается сократить минимальный срок уведомления членов СИГРЭ о проведении Внеочередных общих собраний (Ассамблей) с 3-х месяцев до 1 месяца.

Проведение Ассамблеи:

Внеочередная Ассамблея СИГРЭ состоится 14 января 2022 года. Формат проведения: заочный. Все материалы для голосования будут направлены членам Ассоциации по электронной почте до 14 декабря 2021 года. Принятые решения вступят в силу 1 февраля 2022 года.