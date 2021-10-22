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В Якутии создали материал, устойчивый к температурам от минус 70 до плюс 200 градусов

В Якутии создали материал, устойчивый к температурам от минус 70 до плюс 200 градусов

22 октября 2021, 17:30
Рубрика: Наука
Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ
Источник: scientificrussia.ru

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Якутские специалисты в области химических технологий и материаловедения при поддержке Арктического инновационного центра СВФУ им. М.К. Аммосова создали морозостойкий материал, который способен выдержать температуры от минус 70о С до плюс 200о С и обладает высокой стойкостью против физических воздействий.

Стартап “Фрипласт” создает высококачественные резинотехнические и полимерные изделия, которые могут быть двухслойными (из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и резины) и трехслойными (из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, резины и металла). За счет запатентованного состава композитного материала изделию обеспечиваются механическая прочность и климатическая стойкость в условиях арктического региона.

По словам сооснователя проекта, резидента технопарка “Якутия” Петра Лукачевского, применяемую технологию разработки морозостойких материалов можно использовать для создания промышленных устройств и деталей для горнодобывающей, автомобильной, строительной отраслей. На данный момент проведена апробация износостойкости резиновых уплотнителей, сайлентблоков, демпферов для сенокосилки, амортизационных втулок.  Эксперты также ведут наблюдение в течение годового цикла за эксплуатацией уплотнителей для горнодобывающей техники по заказу АО “Алмазы Анабара” и ГБУ РС(Я) “Якутскмедтранс”.

Основатели “Фрипласта” Афанасий Дьяконов и  Пётр Лукачевский – резиденты “Сколково”. Проект уже получил более 10 патентов в области разработки морозостойких резин. Он соответствует приоритетному направлению “Новые производственные технологии” федерального проекта “Цифровые технологии”, который объединяет мультидисциплинарные знания, передовые наукоемкие технологии и интеллектуальные ноу-хау, сформированные на основе фундаментальных и прикладных научных исследований.

 

Источник информации: пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

Источник фото: https://5koleso.ru/

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Источник: scientificrussia.ru

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