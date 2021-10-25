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25 октября 2021, 10:58
Рубрика: Компании
Метки: АО КОНТАКТОР, ВЕБИНАР
Отрасль: Электротехника
Источник: Завод Контактор
Приглашаем на вебинар 27 октября
АО «Контактор» предлагает принять участие в очередном вебинаре "Замена (ретрофит) воздушных автоматических выключателей серии "Электрон" производства завода "Контактор" на современные"
27 октября в 12.00 по московскому времени ведущий специалист учебного центра Legrand Розенберг Н.Н. расскажет о том, когда и как лучше всего осуществлять замену воздушных автоматических выключателей, какие ретрофит-решения предлагает АО "Контактор", а так же ответит на ваши вопросы.
Регистрируйтесь прямо сейчас по ссылке: https://legrand.ru/services/learning/moscow_trenings/zamena-retrofit-vozdushnykh-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-serii-elektron-proizvodstva-zavoda-konta-27-10/ , чтобы ничего не пропустить.
Ждем вас в эфире!
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