Приглашаем на вебинар 27 октября

АО «Контактор» предлагает принять участие в очередном вебинаре "Замена (ретрофит) воздушных автоматических выключателей серии "Электрон" производства завода "Контактор" на современные"

27 октября в 12.00 по московскому времени ведущий специалист учебного центра Legrand Розенберг Н.Н. расскажет о том, когда и как лучше всего осуществлять замену воздушных автоматических выключателей, какие ретрофит-решения предлагает АО "Контактор", а так же ответит на ваши вопросы.

Регистрируйтесь прямо сейчас по ссылке: https://legrand.ru/services/learning/moscow_trenings/zamena-retrofit-vozdushnykh-avtomaticheskikh-vyklyuchateley-serii-elektron-proizvodstva-zavoda-konta-27-10/ , чтобы ничего не пропустить.

Ждем вас в эфире!