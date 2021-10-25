Дорогие коллеги!

Поздравляем вас с профессиональным праздником, “Днем работника кабельной промышленности”.

Наша отрасль - одна из немногих, могущих обеспечить страну практически всеми видами своей продукции в полном объеме. Особенно важно это в наше время, которое показывает, насколько большое значение имеет энергетическая, продовольственная, промышленная безопасность отдельного государства. Помните о том, каков наш общий вклад в дело процветания России. Несомненно, эту цель разделяют все кабельщики, и это - фундамент нашего единства.

Каждый из вас может по праву гордиться тем, что часть его труда лежит в электросетях, в метро и автомобилях, в танках и крейсерах, в медицинских учреждениях и школах, в освещении городов, в энергоблоках АЭС и турбинах ГЭС. Вы - везде и всюду, потому что везде и всюду - ваша продукция.

Желаем вам успехов в деятельности, новых, смелых проектов, устойчивого роста и теплой атмосферы в цехах и кабинетах!