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25 октября 2021, 12:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ХЕВЕЛ, ВИЭ, IT, VoltaEnergy
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ГК "Хевел"
Федеральный дистрибьютор продуктов и решений солнечной энергетики «Вольта Энерджи» (дочерняя структура группы компаний «Хевел») запускает первое в России мобильное приложение VoltaEnergy. Программа поможет подобрать оптимальный комплект оборудования солнечной энергоустановки.
Основным направлением деятельности «Вольта Энерджи» является развитие розничных продаж как солнечных модулей, так и готовых решений для объектов малого и среднего бизнеса, а также физических лиц.
Используя современные базы данных, система проанализирует уровень инсоляции в конкретном регионе, и, учитывая тарифы на электроэнергию, произведет расчет эффективности работы солнечной электростанции, срок ее окупаемости, а также подберет необходимый комплект оборудования. Приложение позволяет приобрести электрогенерирующую установку в рассрочку или кредит.
Перед покупкой сервис предложит бесплатно установить виртуальную солнечную электростанцию и протестировать ее работу. Разработчики гарантируют, что цифровой двойник СЭС даст максимально приближенные к действительности расчеты в режиме реального времени.
Мобильное приложение VoltaEnergy уже доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play.
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