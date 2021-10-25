ККЗ: С днём работника кабельной промышленности!

Всех работников кабельной промышленности поздравляем с профессиональным днем.

Желаем идти по дороге счастья так же легко, как летит сигнал по кабелю. Желаем высоковольтных линий радости в жизни, постоянного электроснабжения позитивом и магистральных линий связи с заветной мечтой!

Пускай здоровье поражает силой, мысли — непредсказуемостью, а сердце — страстью к жизни.