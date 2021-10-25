ККЗ: С днём работника кабельной промышленности!

22 года RusCable.Ru!
25 октября 2021, 14:00
Рубрика: Компании
Метки: ККЗ, КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ДЕНЬ КАБЕЛЬЩИКА
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Калужский кабельный завод"
Всех работников кабельной промышленности поздравляем с профессиональным днем.
Желаем идти по дороге счастья так же легко, как летит сигнал по кабелю. Желаем высоковольтных линий радости в жизни, постоянного электроснабжения позитивом и магистральных линий связи с заветной мечтой!
Пускай здоровье поражает силой, мысли — непредсказуемостью, а сердце — страстью к жизни.
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