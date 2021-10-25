Николай Шульгинов провёл заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по подготовке субъектов электроэнергетики Северо-Западного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов.

В ряде регионов уже начался отопительный сезон, в том числе Северо-Западного федерального округа. Тем не менее, подготовка к отопительному сезону ещё продолжается, реализуются мероприятия ремонтных, инвестиционных программ, отметил Министр.

В части топливообеспечения запасы топлива на тепловых электростанциях значительно превышают утверждённые нормативы.

«Объёмы газа в подземных хранилищах Северо-Западного федерального округа находятся на уровне планируемом к 1 ноября. Это позволяет покрывать суточную сезонную неравномерность потребления», – добавил Николай Шульгинов.

«Подготовка к ОЗП проходит на фоне восстановления экономики, роста электропотребления и сегодня мы видим, что в целом по Северо-Западному федеральному округу рост потребления составляет порядка 5,2%, по некоторым регионам он намного выше – в пределах 7-8%. В ОЗП с учётом базы мы ожидаем рост потребления на уровне 2,7%», – сообщил глава Минэнерго.

При этом сохраняется высокая аварийность в электросетевом комплексе: в сетях 110 кВ и выше – рост составил 10% к прошлому году, в сетях ниже 110 кВ – около 17%.

«Это связано с недофинансированностью инвестпрограмм и ремонтных программ, в первую очередь, в Архангельской, Псковской, Новгородской и Мурманской областях. Необходимо разработать отдельные программы повышения надёжности, и такие программы разработаны. Требуется их актуализация и поиск источников финансирования», – пояснил Министр.

Николай Шульгинов напомнил о поручениях Владимира Путина, которые Президент дал на совещании с членами Правительства. Владимир Путин отметил необходимость консолидации территориальных сетевых организаций, которые не обеспечивают надёжность работы электросетевого комплекса, а также обозначил важность решения вопроса с бесхозными электросетями и повышения уровня платёжной дисциплины.