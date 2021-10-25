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Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым

Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым

25 октября 2021, 12:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Николай Шульгинов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов на рабочей встрече рассмотрели актуальные вопросы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса региона.

Министр и губернатор обсудили ход реализации программы газификации, а также вопросы обеспечения безопасности электроснабжения области и работы энергосистемы региона в изолированном режиме при необходимости.

Кроме того, Николай Шульгинов подчеркнул значимость продолжения работы по консолидации территориальных сетевых организаций и решения вопроса бесхозных электросетей в Калининградской области.

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Источник: Министерство энергетики России

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