Николай Шульгинов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов на рабочей встрече рассмотрели актуальные вопросы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса региона.

Министр и губернатор обсудили ход реализации программы газификации, а также вопросы обеспечения безопасности электроснабжения области и работы энергосистемы региона в изолированном режиме при необходимости.

Кроме того, Николай Шульгинов подчеркнул значимость продолжения работы по консолидации территориальных сетевых организаций и решения вопроса бесхозных электросетей в Калининградской области.