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Томсккабель: Поздравляем с Днём работника кабельной промышленности!

Желаем сотрудникам, партнерам, клиентам идти по дороге счастья так же легко, как летит сигнал по кабелю!

Желаем высоковольтных линий радости в жизни, постоянного электроснабжения позитивом и магистральных линий связи Вашего сердца с заветной мечтой!

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Источник: ООО "Томсккабель"

TOMK
6.08

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Эта новость часть сюжета День кабельщика
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