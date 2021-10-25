RusCable Insider #243 - Обучающий курс от ВНИИКП.
RusCable.ru 22 года! Большой репортаж с Кубанькабель и как защитить Универсиаду от фальсификата?
25 октября 2021, 15:00
Рубрика: Компании
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ДЕНЬ КАБЕЛЬЩИКА
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Томсккабель"
Желаем сотрудникам, партнерам, клиентам идти по дороге счастья так же легко, как летит сигнал по кабелю!
Желаем высоковольтных линий радости в жизни, постоянного электроснабжения позитивом и магистральных линий связи Вашего сердца с заветной мечтой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter