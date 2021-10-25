В Екатеринбурге откроется пассажирская канатная дорога

Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела результаты инженерных изысканий для строительства пассажирской подвесной дороги на территории горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Курорт «Уктус», общая площадь которого составляет 424 гектара, расположен на Уктусских горах над долиной реки Исеть среди столетних сосен. Это единственный горнолыжный комплекс, находящийся в черте Екатеринбурга. Горожане любят отдыхать здесь и зимой, и летом. Раньше для подъема на гору они пользовались бугельным подъемником, который предназначен только для снежного времени года. Теперь для удобства спортсменов и гостей комплекса строится подвесная канатная дорога с двухместными креслами, которая будет открыта круглогодично. Летом ее смогут использовать для подъема в гору велосипедисты, которые занимаются даунхиллом (то есть, скоростным спуском), а также все желающие подняться на вершину и посмотреть на Екатеринбург с высоты.

Протяженность дороги по склону - 597,6 м, перепад высот - 96,1 м. Кресельный подъемник сможет перевозить до 600 человек в час.

Также в рамках проекта, результаты инженерных изысканий которого рассмотрела Главгосэкспертиза России, строится одноэтажное здание операторской верхней станции, которая будет обслуживать новую канатную дорогу.

Инженерные изыскания осуществляло ООО «Уральская проектно-изыскательская компания».

Фото: официальный сайт горнолыжного комплекса «Уктус»