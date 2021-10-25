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25 октября 2021, 15:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ПОРТУГАЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
Официально введена в эксплуатацию одна из крупнейших в Португалии СЭС Riccardo Totta мощностью 219 МВт. Проект строительства СЭС реализовали британская энергокомпания WeLink Energy/Solara4 в партнерстве с китайской энергокомпанией China Triumph International Engineering.
СЭС Riccardo Totta размещена на территории административных округов Вакейрос (Vaqueiros) и Мартим Лонго (Martim Longo), расположенных в муниципалитете Алкотим (Alcoutim), в южной части страны. СЭС занимает площадь 320 га и состоит из 661 500 солнечных панелей. Ожидаемая выработка СЭС Riccardo Totta составит 382 ГВт*ч электроэнергии в год, что позволит сократить ежегодные выбросы углекислого газа в стране на 326 тыс. т.
Общая стоимость проекта составила € 170 млн. В дальнейшем планируется установить на площадке СЭС систему накопления электроэнергии (СНЭЭ) в качестве дополнительного механизма снижения стоимости вырабатываемой СЭС электроэнергии.
Информационно-аналитический ресурс PEi
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