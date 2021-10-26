АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) продолжает строительство третьей очереди цеха электролиза меди, которая будет работать по безосновной технологии.

По словам директора по строительству и реконструкции АО «Уралэлектромедь» Вадима Миронова, за полтора года выполнен большой объем работ. Возведен каркас здания с колоннами, подкрановыми балками и фермами перекрытия. Полностью закрыт тепловой контур, выполнено остекление.

В настоящее время в здание подано отопление, генподрядчик «Уралметаллургмонтаж 2» ведет монтаж фундаментов под технологические машины подготовки анодов и промывки анодного скрапа. На объекте ведётся нанесение на металлоконструкции огнезащитного состава, устройство вентиляционных каналов в транспортном пролёте, покраска бетонных поверхностей.

Кроме этого, строители прокладывают сеть оборотной воды, которая будет охлаждать оборудование.

– Все работы по антикоррозионной защите выполняются после 20.00, когда заканчивается дневная смена. Это трудоемкий процесс. Сначала проводится очистка поверхностей, затем обдувка, наносится слой грунтовки, затем огнезащитный слой и после этого финишное лакокрасочное покрытие – так требуют новые правила пожарной безопасности, - отметил руководитель проекта управления капитального строительства АО «Уралэлектромедь» Владимир Корякин.

Отметим, что третья очередь будет работать также по безосновной технологии с использованием катодов из нержавеющей стали. На новом объекте разместится одна циркуляционная система, состоящая из 224 электролизных ванн с сопутствующим технологическим оборудованием (баки, насосы, теплообменники). Проектом также предусматривается установка двух автоматизированных линий – машины подготовки анодов и машины промывки анодного скрапа.

Напомним, что в феврале 2012 года АО «Уралэлектромедь» ввело в эксплуатацию первую очередь современного цеха с проектной производительностью 160 тыс. тонн катодной меди в год. В мае 2018 года была запущена вторая очередь с аналогичной мощностью. Новый производственный объект позволит предприятию выпускать в общей сложности более 400 тыс. тонн медных катодов в год.