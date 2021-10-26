Международная энергетическая компания будет использовать новейший суперкомпьютер HPE с удвоенной ёмкостью системы хранения данных и повышенной устойчивостью, чтобы ускорить открытие новых источников энергии за счёт расширения возможностей моделирования и симуляции, при одновременном снижении эксплуатационных расходов и энергопотребления.

Hewlett Packard Enterprise объявила о модернизации суперкомпьютера энергетического концерна Eni под названием HPC4, который позволит компании ускорить открытие новых источников энергии. Новый суперкомпьютер, предоставляемый по модели «как услуга» посредством HPE GreenLake, повысит производительность HPC4, расширит его вычислительные мощности для моделирования и удвоит емкость хранилища, что позволит повысить точность моделирования, использующего большое количество изображений, а также при проведении сложных исследований в области энергетики.

Платформа HPE GreenLake, сочетающая в себе простоту и гибкость управления, прозрачность и соответствие требованиям локальной среды ЦОДа, позволит Eni упростить мониторинг использования HPC4 и энергопотребления, помогая повысить устойчивость системы.

Компания Eni разместит новый суперкомпьютер HPC4 в Green Data Center, расположенном в коммуне Феррера-Эрбоньоне, в провинции Павия в Италии. HPC4 будет построен на серверах HPE ProLiant DL 385 Gen 10 Plus .

«В эпоху инсайтов эффективное и быстрое использование данных будет играть важную роль в достижении оптимальных бизнес-результатов, – отметил Антонио Нери (Antonio Neri), президент и генеральный директор HPE. – Наши комплексные решения для высокопроизводительных вычислений и HPE GreenLake поддерживают компанию Eni в достижении большей точности изображений сейсмического анализа и являются ключом к получению высоких результатов в производстве энергии. Мы очень рады быть частью важной миссии Eni по открытию и разработке новых источников энергии».

Удвоение емкости хранилища для поддержки расширяющейся библиотеки с большим количеством изображений для анализа

В суперкомпьютере HPC4 емкость хранилища по сравнению с предыдущей системой увеличена вдвое – до 10 петабайт. Такой объем обеспечит поддержку масштабирования и анализа изображений, что очень важно при разработке новых источников энергии. В новую расширенную подсистему хранения от HPE войдет дисковый массив Cray ClusterStor E1000 и ПО HPE Data Management Framework для поддержки сложных рабочих нагрузок моделирования и симуляции, использующих большое количество изображений.

В новой инфраструктуре энергопотребление станет более эффективным, и уменьшится количество отходов электронной техники за счет использования услуг HPE Asset Upcycling Services. Это часть инициативы HPE Financial Services по продвижению экономики замкнутого цикла , которая продлевает срок службы активов для их повторного использования за счет утилизации оборудования из существующей системы HPC4 и его замены новыми решениями.

«Высокопроизводительные вычисления играют все более важную роль в ускорении инноваций, что оказывает огромное влияние на экономический рост Италии. Способность обрабатывать и извлекать ценные выводы из информации помогает компаниям находить новые возможности для сохранения конкурентоспособности, – заявил Стефано Вентури (Stefano Venturi), генеральный директор Hewlett Packard Enterprise в Италии. – Мы очень рады, что компания Eni выбрала нас для развертывания мощного суперкомпьютера, который будет двигателем инноваций в энергетической отрасли и стимулом для цифровой трансформации в нашей стране».

Новый суперкомпьютер компании Eni под названием HPC4 построен из 1500 узлов на базе серверов HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus, которые обеспечивают плотность и гибкость платформы в сочетании с самой надежной в отрасли встроенной системой безопасности . Настроенные под потребности заказчика серверы HPE ProLiant также применяют новейшие вычислительные возможности процессоров AMD EPYC™ 3-го поколения для рабочих нагрузок моделирования и симуляции, а также возможности ускоренных вычислений и фокусные графические возможности для рабочих нагрузок с большим количеством изображений с помощью ускорителей AMD Instinct™ MI100 и графических процессоров NVIDIA V100 и A100.

HPE GreenLake предлагает заказчикам мощный фундамент для цифровой трансформации. Она может работать локально, на периферии или в рамках колокации. Платформа сочетает в себе простоту и гибкость облака с управлением, соответствием нормативным требованиям и прозрачностью, которые присущи гибридным ИТ-системам. HPE GreenLake предлагает ряд облачных сервисов, ускоряющих внедрение инноваций, включая сервисы для аналитики, оборудования, вычислений, управления контейнерами, работы основных платежных систем, защиты данных, электронных медицинских записей, 5G, гиперконвергентной инфраструктуры, высокопроизводительных вычислений, машинного обучения, сетевого взаимодействия, управления рисками, SAP HANA, хранения данных, VDI и VM. Бизнес HPE GreenLake стремительно растет: общая стоимость контрактов составляет более 5,2 млрд долларов США, сервисы облачной платформы доступны к заказу у более 900 партнеров. Сегодня HPE GreenLake пользуются более 1200 корпоративных заказчиков из 50 стран, включая компании, входящие в список Fortune 500, правительственные и государственные организации, а также малые и средние предприятия из различных отраслей. Для получения дополнительной информации о HPE GreenLake пройдите по ссылке: https://www.hpe.com/ru/ru/greenlake.html