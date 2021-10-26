 
Цифровая революция

Крупнейшие компании подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта

Крупнейшие компании подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта

26 октября 2021, 13:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, IT, ИИ
Источник: ТАСС

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Альянс в сфере искусственного интеллекта и ряд других организаций подписали кодекс этики ИИ. Подписание состоялось в ТАСС в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит 26 октября в Москве.

Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Он устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы законодательством Российской Федерации или другими актами регулирования.

Документ поделен на два раздела, куда входят в том числе такие темы, как стимулирование развития ИИ, повышение осведомленности об этике применения ИИ, идентификация ИИ в общении с человеком и информационная безопасность.

По словам заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Сергея Наквасина, на сегодня порядка 20 стран занимаются вопросами этики искусственного интеллекта.

Авторами российского кодекса выступили Альянс в сфере ИИ совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и Минэкономразвития. Присоединение к кодексу является добровольным.

Подписи под документом поставили входящие в альянс Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс", VK, МТС и Российский фонд прямых инвестиций, а также представители Сколково, "Ростелекома", Росатома, InfoWatch и ЦИАН. Впервые при подписании соглашений используется мобильная подпись Госключ. Это сервис, в котором бесплатно создается электронная подпись пользователя, она хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства.

В декабре 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин призвал к разработке внутреннего морально-нравственного кодекса в сфере искусственного интеллекта. Глава государства отметил важность участия профессионального сообщества и бизнеса в формировании этических принципов использования ИИ.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

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Источник: ТАСС

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