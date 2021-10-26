Количество позиций в Каталоге ГИСП превысило миллион. «Юбилейным» продуктом стал специализированный высокотехнологичный тяжелый токарный обрабатывающий центр модели СА1800С120Ф4 от крупнейшего российского станкостроительного завода «Саста», расположенного в Рязанской области.

Миллионная позиция Каталога – результат планомерной работы и активного развития сервиса: за период с 2017 года количество единиц продукции выросло более чем в 150 раз.

Каталог продукции ГИСП зарекомендовал себя как эффективный инструмент по продвижению российской промышленной продукции, которая используется при поиске аналогов требуемой для госзакупки иностранной промышленной продукции и для выполнения обязательных квот на закупку. Использование Каталога ГИСП также является важным звеном процесса подачи заявок и получения субсидий на поддержку производства промышленной продукции, которую предоставляет предприятиям Минпромторг России по самым разным направлениям.

Продвижение отечественной промышленной продукции и повышение ее конкурентоспособности – одно из самых приоритетных направлений деятельности Минпромтогра России. В Каталоге ГИСП представлена продукция всех отраслей, как низких, так и высоких переделов, но символично, что миллионной позицией стал именно высокотехнологичный токарный центр от одного из самых передовых российских производств. Рассчитываем, что дальнейшее наполнение Каталога ГИСП будет только повышать интерес к отечественной продукции в первую очередь на рынке госзаказа,

- сказал первый заместитель Министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.