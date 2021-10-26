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Модернизация российских теплосетей: источники ускорения

Модернизация российских теплосетей: источники ускорения

26 октября 2021, 14:45
Рубрика: Наука
Метки: ИПЕМ, ЖКХ
Источник: ИПЕМ

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Опубликованный в середине октября проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года, разработанный Минстроем, поднял вопрос о темпах и источниках финансирования обновления изношенных коммунальных сетей и был раскритикован российским бизнесом в лице РСПП, в первую очередь, за заложенные в стратегию целевые темпы замены теплосетей. Заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков рассказал о возможных мерах по ускорению этого процесса.

Сфера ЖКХ традиционно является наиболее сложной для регулирования. Огромное количество потребителей и поставщиков, колоссальная разница между городами и регионами России как в протяженности коммунальных сетей, так и в их состоянии. Вопрос обновления изношенных коммунальных сетей в России требует ускоренного решения по целому ряду всем известных причин, к которым добавилась необходимость декарбонизации экономики. Изношенные теплосети – это повышенные теплопотери, повышенный расход топлива и выбросов парниковых газов, за которые в ближайшее время также придется платить.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут различаться между городами и регионами в разы, причём корреляции между уровнем тарифов и состоянием инфраструктуры тоже нет. Всё это накладывается на то, что платеж за ЖКУ является одним из наиболее значимых в структуре расходов населения.

Даже в крупных городах, как отмечал ИПЕМ в своем ежегодном докладе «Рост тарифов на ЖКУ», на коммуналку российские семьи тратят около 13% своих доходов. В большинстве регионов даже для среднего по доходам домохозяйства доля расходов на ЖКУ приближается к психологически важной отметке 15%, после которой резко возрастает риск неплатежей.

Высокая доля коммунальных сетей, исчерпавших нормативных срок службы, является следствием многолетнего накопленного недоинвестирования не столько из-за сдерживания роста тарифов, сколько по причине отсутствия контроля за эффективностью инвестиций на местах. В свою очередь, наращивание темпов обновление фондов потребует ускорение роста тарифов, что практически невозможно реализовать в условиях отсутствия сопоставимого роста реальных доходов населения.

Поэтому, с одной стороны, заложенные в стратегии целевые темпы обновления инфраструктуры действительно не позволят в корне исправить ситуацию с деградацией инфраструктуры. С другой стороны, более амбициозные целевые показатели потребовали бы опережающего роста тарифов, что в текущей социально-экономической ситуации практически нереализуемо.

Выходов из сложившейся ситуации может быть как минимум два. Первый и самый очевидный – бюджетное софинансирование, с учетом того, что на сегодняшний день существует множество различных инструментов и форм участия государства. Второй и более эффективный – акцент на самоокупаемые меры повышения эффективности сферы ЖКХ, которые не ведут к росту тарифов, например, внедрение систем автоматического погодного регулирования в тепловых сетях.

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив Института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За время работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru.

 

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Источник: ИПЕМ

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