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Николай Шульгинов запустил ключевые центры электроснабжения городских округов Калининградской области после реконструкции

Николай Шульгинов запустил после реконструкции ключевые подстанции ПАО «Россети» в Ладушкинском, Багратионовском, Гвардейском, Полесском и Славском городских округах Калининградской области.

«Ввод пяти крупных реконструированных подстанций – «Ладушкин», «Багратионовск», «Озерки», «Славск», «Полесск» – существенно повышает качество и надёжность энергоснабжения региона, а так же обеспечивает дополнительную энергобезопасность Калининградской области», – подчеркнул Министр.

По его словам, модернизация подстанций создаст мультипликативный эффект: улучшение инвестиционного климата, создание новых рабочих мест, кроме того, у бизнеса и производственного комплекса появятся новые возможности, увеличатся налоговые отчисления в региональный бюджет. 

Стоимость реконструкции подстанций составила 2,5 млрд рублей. Общая мощность модернизированных объектов увеличена в 1,5 раза, с 85 до 136 МВА, что позволяет обеспечивать электроснабжение более 100 тысяч жителей, проживающих в 120 населенных пунктах, а также порядка 200 социально-значимых объектов.

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Источник: Министерство энергетики России

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