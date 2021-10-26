4 октября 2021 года на основании заключения о подтверждении производства кабели и провода «ЦВЕТЛИТ» были включены в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

Ознакомиться с указанным реестром можно на сайте Минпромторга России. Продукция ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» внесена в реестр под следующими номерами 271212021 - 2712802021.

Напомним, что ранее в мае 2021 года в указанный реестр были включены самонесущие изолированные провода «ЦВЕТЛИТ», которые занесены под номерами 28512021 - 28532021.

На сегодняшний день вся продукция завода внесена в реестр.