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Продукция ООО "КЗ "Цветлит" включена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации

Продукция ООО КЗ Цветлит включена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации

26 октября 2021, 16:15
Рубрика: Компании
Метки: ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ЦВЕТЛИТ

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4 октября 2021 года на основании заключения о подтверждении производства кабели и провода «ЦВЕТЛИТ» были включены в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

Ознакомиться с указанным реестром можно на сайте Минпромторга России. Продукция ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» внесена в реестр под следующими номерами 271212021 - 2712802021.

Напомним, что ранее в мае 2021 года в указанный реестр были включены самонесущие изолированные провода «ЦВЕТЛИТ», которые занесены под номерами 28512021 - 28532021.

На сегодняшний день вся продукция завода внесена в реестр.

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Источник: ЦВЕТЛИТ

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