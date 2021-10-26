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"Россети Кубань" подготовила к зиме более 80 крупных подстанций в центральных районах Кубани

Россети Кубань подготовила к зиме более 80 крупных подстанций в центральных районах Кубани

26 октября 2021, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» подготовили к осенне-зимнему периоду 84 высоковольтных подстанции 35-110 кВ в Тимашевском, Калининском, Брюховецком, Каневском и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края. На плановый ремонт ключевых питающих центров тимашевского энергорайона компания направила более 33 млн рублей.

В ходе технических мероприятий на подстанциях энергетики отремонтировали силовые трансформаторы, масляные выключатели, ячейки комплектных распределительных устройств и другое подстанционное оборудование. Комплекс проведенных работ позволит обеспечить надежную и бесперебойную подачу электроэнергии для потребителей центральной и северо-западной части Кубани, а это более трехсот тысяч человек.

– Специалисты проводят постоянный мониторинг электрооборудования и выполняют необходимый ремонт для повышения надежности электроснабжения потребителей. Выполненные работы проведены в соответствии с утвержденным графиком ремонтной программы и являются одним из этапов подготовки электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода, – отметил директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше трехсот тысяч человек. В зону обслуживания Тимашевских электрических сетей входят пять административных районов – Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает в себя 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ, 2339 трансформаторных подстанций. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет почти 10 тысяч км.

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Источник: Россети Кубань

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