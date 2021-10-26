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26 октября 2021, 14:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЧТИВО НА ДОСУГЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
Рады представить Вашему вниманию тридцать восьмой выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».
Все выпуски рубрики доступны по ссылке.
Желаем приятного и полезного чтения!
Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник и мы будем рады разместить их в очередной подборке.
Выпуск №38:
В последнее время заголовки СМИ запестрели словосочетанием «энергетический переход». Анатолий Чубайс выступил с громким заявлением о том, что новые технологии в энергетике произведут революцию, которая сформирует новую мировую элиту 21 века. Давайте попробуем разобраться где тут правда, а где вымысел.
Статья доступна по ссылке.
США теряют свое влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию. Такое мнение выразили журналисты Штефан Бойтельсбахер, Нандо Зоммерфельдт и Хольгер Цшепиц в статье для Die Welt.
По мере того как мировая экономика восстанавливается после коронавирусных ограничений, растут и цены на нефть, говорится в статье. Если полтора года назад баррель топлива американской марки WTI внезапно стал стоить минус 37 долларов, то сейчас его цена составляет около 70 долларов. Это больше, чем в год, предшествовавший пандемии, отмечают авторы.
Статья доступна по ссылке.
За последние годы мы так привыкли к существованию Евросоюза, что даже не вспоминаем, как появилось это объединение, когда и по каким причинам стало расширяться. Однако, если не учитывать историю ЕС, нельзя понять, почему Россия умудряется уверенно противостоять односторонним дискриминационным мерам со стороны Европы, почему у члена ЕС Польши – один вид отношений с нашей страной, а у члена ЕС Венгрии – совершенно другой.
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Достаточно интересно наблюдать как на технологических волнах возникают попытки (чаще всего тщетные) сдвинуть базовые камни принципов организации Человеческих обществ. В частности под соусом "мульки" распределенности и децентрализации, с очень глубокими корнями, уже которую пятилетку пытаются разобрать действительно эффективную инфраструктурную Систему.
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