Рады представить Вашему вниманию тридцать восьмой выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №38:

Правда и вымысел об энергетическом переходе

В последнее время заголовки СМИ запестрели словосочетанием «энергетический переход». Анатолий Чубайс выступил с громким заявлением о том, что новые технологии в энергетике произведут революцию, которая сформирует новую мировую элиту 21 века. Давайте попробуем разобраться где тут правда, а где вымысел.

Статья доступна по ссылке.

В Германии заявили о конце энергетического господства США

США теряют свое влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию. Такое мнение выразили журналисты Штефан Бойтельсбахер, Нандо Зоммерфельдт и Хольгер Цшепиц в статье для Die Welt.

По мере того как мировая экономика восстанавливается после коронавирусных ограничений, растут и цены на нефть, говорится в статье. Если полтора года назад баррель топлива американской марки WTI внезапно стал стоить минус 37 долларов, то сейчас его цена составляет около 70 долларов. Это больше, чем в год, предшествовавший пандемии, отмечают авторы.

Статья доступна по ссылке.

Борис Марцинкевич: Энергетика Евросоюза - Какие уязвимости заложены в «основе основ» экономики ЕС

За последние годы мы так привыкли к существованию Евросоюза, что даже не вспоминаем, как появилось это объединение, когда и по каким причинам стало расширяться. Однако, если не учитывать историю ЕС, нельзя понять, почему Россия умудряется уверенно противостоять односторонним дискриминационным мерам со стороны Европы, почему у члена ЕС Польши – один вид отношений с нашей страной, а у члена ЕС Венгрии – совершенно другой.

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Статьи по теме «Развитие промышленности с инновациями, смарт технологии»

Авдеева И. Л., Полянин А. В., Головина Т. А. Цифровизация промышленных экономических систем: проблемы и последствия современных технологий // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. — 2019. — №3. — С. 238-245. Статья доступна по ссылке. Баурина С. Б. Технологии будущего: умные производства в промышленности // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2020. — №. 2. — С. 123-132. Статья доступна по ссылке. Вдовина А. А. Перспективные технологии нефтегазовой отрасли в рамках формирования новых технологических укладов общественного развития // Вопросы инновационной экономики. — 2018. — Т. 8. — №. 1. — С. 129-140. Статья доступна по ссылке. Днепровская Н. В. Цифровой кризис в инновационной деятельности предприятия // Статистика и экономика. — 2019. — №4. — C. 45-53. Статья доступна по ссылке. Заниздра М. Ю. Концептуальные положения «зеленой смарт» промышленности // Экономика промышленности. — 2018. — №1 (81). — С. 61-85. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Международное сотрудничество в арктическом регионе: теоретические концепты и модели»

Голдин В.И. Арктика в международных отношениях и геополитике в ХХ — начале XXI века: вехи истории и современность // Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 2. С. 22-34. Статья доступна по ссылке. Голдин В.И. и др. Международные отношения в Арктике / [Голдин, В. И., Соколова Ф. Х., Паникар М. М.]. Москва, 2017. 75 с. Статья доступна по ссылке. Гончаров В. В., Поярков С. Ю. Арктика в 21 веке: возможен ли военный конфликт за обладание ею? // Арктика и Антарктика. 2016. №. 2. С. 131-137. Статья доступна по ссылке. Жильцов С.С., Зонн И.С. Политика России в Арктике: современный этап // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2015. № 2. С. 7-22. Статья доступна по ссылке. Жудро И.С. Обычно-правовые нормы как компонент уникального, исторически сложившегося статуса Арктики // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 6. С. 110-118. Статья доступна по ссылке.

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До электромышей

Достаточно интересно наблюдать как на технологических волнах возникают попытки (чаще всего тщетные) сдвинуть базовые камни принципов организации Человеческих обществ. В частности под соусом "мульки" распределенности и децентрализации, с очень глубокими корнями, уже которую пятилетку пытаются разобрать действительно эффективную инфраструктурную Систему.

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