В Новосибирске на дороге Р-254 построят акустические экраны

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство акустических экранов на дороге Р-254 «Иртыш». Сооружения установят на северном обходе Новосибирска. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Федеральная автомобильная дорога Р-254 «Иртыш», связывающая Челябинск и Новосибирск, проходит через такие крупные города, как Курган и Омск, и является частью европейского маршрута E 30, а также формальным продолжением на восток трассы М5 «Урал». Протяженность трассы - 1528 км.

Акустические экраны, проектную документацию и результаты инженерных изысканий, строительства которых на дороге Р-254 «Иртыш» рассмотрела Главгосэкспертиза России, планируется установить на северном обходе города Новосибирска, на участке км 42+426 – км 48+400. Сооружения предназначены для защиты населения от транспортного шума. Протяженность экранов – 11217 метров.

Также на дороге предусмотрено переустройство существующего наружного электроосвещения. Старые консольные уличные светильники будут заменены на консольные светодиодные светильники меньшей мощности, установленные на металлических опорах. Для защиты шумозащитных экранов и опор освещения от повреждений, на участках со стесненными условиями (расстояние менее 4 м до кромки проезжей части), предусмотрена установка барьерных ограждений.

Продолжительность строительства акустических экранов на дороге Р-254 «Иртыш», финансирование которого планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета, составит 20,5 месяцев. Проектную документацию подготовила многопрофильная инженерная фирма «ПОЛИИНЖ». Застройщик - Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства».

Фото: Росавтодор