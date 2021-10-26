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26 октября 2021, 10:00
Рубрика: Наука
Метки: ЛЭП, ГОЛОЛЕД
Отрасль: Кабельная промышленность Электроэнергетика
Источник: ТАСС
Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали устройство, позволяющее за счет равномерного перераспределения нагрузки не допустить обрыва электропроводов при обледенении, сообщили ТАСС в пресс-службе НГТУ.
"Ученые кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ разработали технологию, позволяющую не допустить обрыва проводов при обледенении в условиях низких температур. Устройство позволяет равномерно перераспределять нагрузку в случае возникновения избыточного давления", - сказали в пресс-службе.
В вузе пояснили, что линии электропередачи, находящиеся в условиях экстремальных температур, находятся под угрозой обрыва из-за намерзающего на них льда. В таком случае, чтобы восстановить электроснабжение, необходим выезд на место аварийной бригады. Чтобы не допускать обрыва, специалисты сбривают лед с специальными приспособлениями или нагревают его, пропуская дополнительный ток по проводу.
Технология НГТУ же позволяет, установив на провод конструкцию - "кулачок", обеспечить постоянство давления по всей длине провода. "Кулачок" создается из непроводящих элементов, устанавливаясь на провод заранее. Причем конструкция собранного в лабораторных условиях макета позволяет создать систему таких приспособлений на каждый из пролетов электросети. В этом случае "кулачок" в конце пролета замыкают на самопроводящую ось, после чего запускают на следующий пролет.
"Наш способ позволяет увеличить срок службы данного провода при образовании наледи. Суть проста - когда наледь налетает, "кулачок" заранее определенной и рассчитанной формы приходит в движение под действием нагрузки и обеспечивает постоянство усилия во всей конструкции, не допустив обрыва. Так мы даем дополнительное время бригаде и спасаем провод от обрыва", - цитирует пресс-служба доцента кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Анатолия Рыкова.
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