Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали устройство, позволяющее за счет равномерного перераспределения нагрузки не допустить обрыва электропроводов при обледенении, сообщили ТАСС в пресс-службе НГТУ.

"Ученые кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ разработали технологию, позволяющую не допустить обрыва проводов при обледенении в условиях низких температур. Устройство позволяет равномерно перераспределять нагрузку в случае возникновения избыточного давления", - сказали в пресс-службе.

В вузе пояснили, что линии электропередачи, находящиеся в условиях экстремальных температур, находятся под угрозой обрыва из-за намерзающего на них льда. В таком случае, чтобы восстановить электроснабжение, необходим выезд на место аварийной бригады. Чтобы не допускать обрыва, специалисты сбривают лед с специальными приспособлениями или нагревают его, пропуская дополнительный ток по проводу.

Технология НГТУ же позволяет, установив на провод конструкцию - "кулачок", обеспечить постоянство давления по всей длине провода. "Кулачок" создается из непроводящих элементов, устанавливаясь на провод заранее. Причем конструкция собранного в лабораторных условиях макета позволяет создать систему таких приспособлений на каждый из пролетов электросети. В этом случае "кулачок" в конце пролета замыкают на самопроводящую ось, после чего запускают на следующий пролет.