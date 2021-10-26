ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) подписало соглашение о сотрудничестве с Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова.

В рамках соглашения будет организована совместная работа по развитию образовательной среды по направлению электро- и теплоэнергетике на базе Учебно-производственного центра (УПЦ) подготовки персонала энергетики, расположенного в г. Якутске.

В учебно-лабораторный корпус УПЦ входит 20 специализированных лабораторий и кабинетов, 2 компьютерных класса, техническая библиотека на 12 тыс. экземпляров учебной, научной и периодической литературы. В данный момент ведется монтаж открытого учебного полигона. В скором времени начнется строительство учебно-производственных мастерских и закрытого полигона. Уже сейчас здесь реализуются специализированные программы обучения по различным энергетическим специальностям.

В рамках соглашения студенты университета будут проходить на предприятиях Якутскэнерго учебную, производственную и преддипломную практики, а также могут быть трудоустроены в соответствии с заявками предприятий.

В свою очередь Якутскэнерго сможет вносить предложения по открытию в университете новых направлений подготовки и специальностей, необходимых для развития отрасли.

Цель партнерства Якутскэнерго и СВФУ – реализация государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», объединение усилий по достижению общих целей в рамках реализации национального проекта «Образование».

Сотрудничество с СВФУ предполагает развитие механизма партнерства государства и бизнес-сообщества в области высшего и дополнительного профессионального образования, совершенствование системы подготовки квалифицированных специалистов по направлению «Электро- и теплотехника», укрепление материально-технической базы и стимулирование научно-технического развития вузов и средних специальных учебных заведений.