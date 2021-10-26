"Газпром" в ближайшие годы планирует приступить к строительству нескольких подземных хранилищ газа (ПХГ) в регионах России. В частности, в 2024 году начнутся строительные работы на ПХГ в Татарстане и в Курганской области, сообщил глава "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

"В ближайшее время планируем начать проектно-изыскательские работы по Арбузовскому ПХГ в Республике Татарстан. Эта "подземка" будет функционировать в водоносных структурах. Строительство по плану должно начаться в 2024 году, ввод первой очереди намечен на 2027 год", - сказал он.

Также, по его словам, в 2024 году планируется начать строительные работы по объектам Шатровского ПХГ в Курганской области.

Глава "Газпром ПХГ" отметил перспективность Новомосковского ПХГ в Тульской области.

"На Новомосковском ПХГ сначала построят объекты водорассольного комплекса, которыми будут размывать резервуары, и параллельно с размывом резервуаров начнутся работы по созданию наземного производственного комплекса", - отметил Сафонов.

Кроме того, ключевое значение имеет проект по наращиванию мощностей Удмуртского резервирующего комплекса. "Это очень амбициозный проект, фактически создание трех новых ПХГ на базе расширения Карашурской "подземки" за счет установки дополнительного ГПА (газоперекачивающего агрегата), цеха подготовки газа и вспомогательных объектов. Также в рамках реализации концепции Удмуртского резервирующего комплекса в течение семи лет будут построены Чежебашевское, Новотроицкое и Горюновское ПХГ", - сообщил он.

"Своевременная реализация этих проектов позволит вывести российские хранилища на намеченные на ближайшее десятилетие показатели суточного отбора газа - суммарно 1 млрд куб. м", - подчеркнул глава "Газпром ПХГ".

Также "Газпром ПХГ" проводит геологоразведочные работы на Благовещенской и Белогорской площадях для поиска структур под хранилища для обеспечения бесперебойной эксплуатации газопровода "Сила Сибири" на Дальнем Востоке, а также на Тигинской, Восточно-Аткульской и Утянской площадях для реализации потребности в оперативном объеме газа для западного маршрута поставок газа в Китай и регулирования неравномерности газопотребления на юге Западной Сибири, отметил Сафонов.