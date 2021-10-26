Рады представить вашему вниманию двадцать второй выпуск рубрики «Низкоуглеродное развитие».

В данной рубрике публикуются актуальные материалы в области углеродного регулирования, климатической повестки, технологий и решений в области низкоуглеродного развития в России и мире.

Мы надеемся на активное участие членов Сообщества и информационных партнеров в рубрике. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Все выпуски рубрики «Низкоуглеродное развитие» доступны по ссылке.

Материалы выпуска №22:

Оборот «зеленых» сертификатов должен осуществляться через конкурентные механизмы

Концепция обращения низкоуглеродных («зеленых») сертификатов, разработанная Минэнерго РФ, прозрачна. Их оборот должен осуществляться через конкурентные механизмы, они станут самостоятельным товаром, который можно будет учитывать в себестоимости продукции и в дальнейшем возвращать в оборот. Об этом заявил заместитель Министра энергетики РФ Павел Сниккарс в интервью порталу «Переток.ру».

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«Росатом» вложит более 50 млрд. рублей в добычу лития для накопителей энергии

Компания «Росатом» намерена в ближайшие годы активно инвестировать в технологии возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В частности, более 50 млрд. рублей будет вложено в добычу лития в России для накопителей энергии. На мировом рынке лития корпорация может к 2030 году занять до 10% его объема.

Об этом сообщил в своем обращении к сотрудникам «Росатома» генеральный директор компании Алексей Лихачев.

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Carbon Free Zone включен в региональные проекты-маяки

В рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121» команда РОСНАНО представила участникам треков «Региональное технологическое развитие» и «Зеленая экономика» проект по созданию углеродно-нейтральных территорий (Carbon Free Zone).

Цель проекта – комплексное снижение эмиссии СО2 и эквивалентов на определенном земельном участке / территории в границах особой экономической зоны (ОЭЗ), промышленного парка, территории опережающего развития и даже муниципального образования за счет внедрения таких технологий как: возобновляемые источники энергии (ВИЭ), электро / водородный транспорт, технологий энергоэффективности и решений в сфере сельского / лесного хозяйства.

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Трансформация российской энергосистемы должна быть продолжена с учетом глобальной повестки

Трансформация российской энергосистемы должна быть продолжена с учетом глобальной повестки. При этом необходимо сохранить баланс между «зеленой» и традиционной генерацией для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, заявил заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак, выступая на онлайн-конференции бизнес-школы «Сколково» «Проблемы развития энергетики в России».

«Зеленая» повестка не отменяет необходимости использования надежной традиционной генерации. Пока практика показывает, что традиционная генерация необходима и эксперименты с малой генерацией, с возобновляемыми источниками энергии, со smart grid, они остаются пока экспериментами, и мы наверно пока не готовы существенно перестраивать энергосистему на этих принципах», – отметил он.

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Рост доли ВИЭ не оказывает отрицательного влияния на качество энергоснабжения

Распространение вариабельных источников энергии (солнечной и ветровой энергетики) порождает дискуссии о надежности энергосистем с растущей долей ВИЭ.

Эмпирические факты, в том числе межгосударственные сравнения свидетельствуют, что рост доли солнца и ветра не снижает системную надёжность. Например, германская и датская энергосистемы надёжнее, чем почти все другие энергосистемы мира, несмотря на высокую долю солнца и ветра в структуре выработки.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) опубликовало статистику перебоев энергоснабжения в ФРГ в 2020 году.

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В Узбекистане введена в строй первая крупная солнечная электростанция

В Карманинском районе Навоийской области Узбекистана введена в строй первая в стране солнечная фотоэлектрическая станция.

В церемонии запуска принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Объект, получивший название Nur Navoi Solar, мощностью 100 МВт построила компания Masdar из Объединённых Арабских Эмиратов, которая выиграла тендер в октябре 2019 года с ценой $0,027 цента США за киловатт-час.

Строительство комплекса началось в прошлом году. Освоены инвестиции на 110 миллионов долларов и установлено 300 тысяч солнечных панелей, говорится в официальном сообщении.

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Заключена первая долгосрочная сделка по прямому улавливанию углерода из воздуха

Швейцарская страховая группа Swiss Re и компания Climeworks, специализирующаяся на технологиях прямого улавливания двуокиси углерода из воздуха (direct air capture), заключили «первое в мире долгосрочное соглашение» по использованию этой технологии. Его сумма составляет 10 миллионов долларов США, а срок 10 лет.

«И срок в десять лет, и общая стоимость в 10 миллионов долларов США до сих пор не имеют себе равных на рынке технологий такого типа, что является важным сигналом для разработчиков, инвесторов и других покупателей», — отмечается в заявлении Swiss Re.

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В ФРГ наблюдается рекордный рост выбросов парниковых газов в текущем году

В 2021 году в Германии ожидается самый мощный рост выбросов CO2 с 1990 года.

По расчётам аналитического центра Agora Energiewende, прирост выбросов парниковых газов за год может составить от 20 до 73 млн тонн в CO2 эквиваленте, средняя величина: 47 млн тонн. В этом «среднем случае» объём выбросов будет «всего» на 37% меньше, чем в 1990 году.

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Установленная мощность солнечных и ветровых электростанций КНР превысит 1600 ГВт к 2030 г

Компания GlobalData опубликовала исследование о перспективах электроэнергетики Китая до 2030 года.

Ожидается, что мощность возобновляемых источников энергии (за исключением гидроэнергетики) в Китае увеличится с 572,89 ГВт в 2020 году до 1772,05 ГВт в 2030 г, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) составит 12%.

Практически весь прирост обеспечат солнечная фотоэлектрическая и наземная ветровая энергетика.

GlobalData прогнозирует, что совокупная мощность солнечных фотоэлектрических систем вырастет с 253,69 ГВт в 2020 году до 890,31 ГВт в 2030 году, а мощности наземной ветроэнергетики с 279,04 ГВт в 2020 г. до 742,62 ГВт в 2030 г. То есть суммарно солнце и ветер дадут более 1630 ГВт.

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