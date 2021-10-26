Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» с начала 2021 года построили и реконструировали 32 комплектные трансформаторные подстанции совокупной мощностью порядка 4,8 МВА. Для подключения новых абонентов были проложены почти 25 км воздушных линий электропередачи в зоне ответственности филиала на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Выполненные работы позволили обеспечить технологическое присоединение к электрическим сетям компании новых потребителей, увеличение присоединенной мощности ранее подключенных абонентов. Кроме того, повысилось качество энергоснабжения населенных пунктов в адыгейском энергорайоне.

При строительстве и реконструкции электроустановок 0,4-6-10 кВ энергетики применили высокотехнологичные материалы и оборудование. Трансформаторные пункты герметичного исполнения отвечают современным требования безопасности и экономичны в эксплуатации.

Воздушные линии электропередачи оснащены инновационным самонесущим изолированным проводом (СИП). Такой провод имеет ряд преимуществ: его использование существенно снижает риск электротравматизма, СИП устойчив к коррозии, гололедообразованию и механическим повреждениям, обладает низкой аэродинамичностью, что исключает схлестывание проводов во время сильных ветровых нагрузок.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Апшеронский и Белореченский районы Краснодарского края.