Специалисты компании «Россети Сибирь» вместе с администрацией города Красноярска уже объявили о начале опроса среди местных владельцев электромобилей и автомобилистов, еще только планирующих приобрести машину с электродвигателем.

Всех заинтересованных просят высказать мнение, где и какой мощности нужно установить зарядные станции для электрокаров.

«Если у вас уже есть электромобиль, или вы задумываетесь над тем, чтобы его приобрести, то этот пост точно для вас! Россети Сибирь и мэрия Красноярска приглашают вас принять участие в формировании удобной для горожан электрозарядной инфраструктуры», - обращаются представители энергокомпании к пользователям социальных сетей.

Первыми на вопросы исследования энергетиков ответят жители Красноярска, далее к ним присоединятся остальные сибиряки и жители регионов Дальнего Востока. Энергетики планируют охватить все десять регионов присутствия энергокомпании: Кемеровскую, Томскую и Омскую области, Республики Хакасия, Бурятия, Алтай и Тыва, Красноярский, Алтайский и Забайкальский края.

Чтобы принять участие в опросе, необходимо перейти по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK0u9NoomyZ0xtajNpw1gCJbz0rKx7sblPJT4wZNb6qokqtQ/viewform



Данные, полученные в результате исследования, будут проанализированы и использованы при планировании размещения зарядных станций для электромобилей в регионах присутствия «Россети Сибирь».