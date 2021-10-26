15 октября 2021 года на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя-2021» (РЭН) в Москве генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев и генеральный директор российской многопрофильной компании-разработчика автоматизированных систем, платформообразующего программного обеспечения и средств защиты информации «Информационная внедренческая компания» (ИВК) Григорий Сизоненко подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве по разработке и внедрению российских цифровых технологий в распределительные электрические сети Юга России.

Компании будут совместно развивать цифровую инфраструктуру ПАО «Россети Юг» с использованием отечественных технологий, программных продуктов и оборудования. АО «ИВК» обеспечит разработку, проектирование и промышленное производство комплексных технических решений для корпоративного и технологического сегментов систем цифрового управления распределительными объектами электросетевого хозяйства ПАО «Россети Юг».

«ПАО «Россети Юг» - один из лидеров построения технологической независимой критической информационной инфраструктуры, – отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор АО ИВК. – Приоритетное применение отечественного программного обеспечения и оборудования обеспечит устойчивое надежное энергоснабжение миллионов потребителей южных регионов страны. Мы уверены, что мероприятия, предусмотренные нашим соглашением о сотрудничестве, помогут ПАО «Россети Юг» сформировать технологически независимую производительную и надежную цифровую среду».

В цифровую инфраструктуру «Россети Юг» планируется интегрировать решения ИВК и других российских разработчиков:

российские операционные системы семейства «Альт», в том числе сертифицированную ОС с высокой степенью защиты и ОС с реализацией «мягкого» реального времени;

средства защиты периметра объекта критической информационной инфраструктуры;

средства криптографической защиты канала связи между объектами критической инфраструктуры;

системы контроля и мониторинга состояния каналов передачи данных и оборудования объектов критической информационной инфраструктуры;

цифровые системы оборудования автоматики подстанций и линий электропередач на базе современных микропроцессорных технологий и отечественного программного обеспечения.

программно-аппаратный комплекс для управления технологическими процессами распределительных подстанций различного класса напряжения 220 – 110 – 35 – 10 – 0,4 кВ.

«Сотрудничество направлено на достижение основной задачи – создание технологически независимых от зарубежных производителей решений на основе полного импортозамещения в части программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для электроэнергетики. Кроме того, взаимодействие позволит повысить устойчивость компании к внешним рискам и будет способствовать росту доли российских поставщиков электротехнической продукции на рынке», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев.

В ходе проекта ИВК выполнит ряд научных и опытно-конструкторских работ по разработке программного обеспечения и созданию программно-аппаратных комплексов и прочего оборудования систем цифрового управления распределительными электрическими сетями. Разработанные комплексные решения будут развернуты на «пилотных» объектах электрических сетей на территории Южного федерального округа для тестовой эксплуатации. Согласно подписанному договору, ИВК и «Россети Юг» обеспечат регулярный обмен лучшими практиками и передовыми разработками.

Все проектные работы будут выполняться в строгом соответствии со стандартами и регламентами по цифровизации ПАО «Россети».

Опыт, полученный в проекте цифровизации объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Юг», можно будет тиражировать на другие объекты энергокомпании. Для этого планируется выработать совместные предложения Совету по цифровой трансформации ТЭК РФ Министерства энергетики Российской Федерации.

Компания «Россети Юг» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Юг») – дочернее общество ПАО «Россети». Ведет работу на территории Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. «Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллионов человек. В состав компании входит 1 213 подстанций напряжением 35-220 кВ общей мощностью 18 723,2 МВА и 30 955 трансформаторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ общей мощностью около 5 323,5 (МВА). Общая протяженность по трассе линий электропередачи –158,5 тыс. км. Численность персонала – свыше 14 тысяч человек

АО «Информационная внедренческая компания» (ИВК) — ведущий российский разработчик защищенной операционной системы «Альт 8 СП», инфраструктурных программных продуктов и программно-аппаратных решений, компьютерной техники, периферийных устройств, встраиваемых систем на базе отечественных операционных систем и процессоров.