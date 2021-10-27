Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик принял участие в пленарной сессии Международного бизнес-форума недвижимости «Строим в цифре», который проводится в Москве 26 по 27 октября. Ключевой темой программы является вопрос внедрения цифровых технологий: влияние цифрового моделирования на основные характеристики инвестиционно-строительных проектов, стандарты и требования, предъявляемые к информационной модели, ее внедрение и масштабирование в рамках реализации концепции комплексного развития территорий.

«Задачи, поставленные сегодня перед строительной отраслью, в частности, увеличение объемов ввода жилья или переселение людей из аварийного фонда, решить экстенсивными методами будет довольно сложно, необходимо активно применять цифровые технологии, внедрять их в процессы», - подчеркнул в своем выступлении Константин Михайлик.

В рамках мероприятия представители исполнительной и законодательной власти Российской Федерации также обсудили с деловым сообществом пути достижения поставленных целей по вопросам внедрения технологий информационного моделирования и дальнейшего формирования сквозных информационных сервисов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности.

Форум проходит с 2016 г. при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ, Аналитического центра при Правительстве РФ, Союза архитекторов России, Торгово-промышленной палаты РФ и Финансового университета при Правительстве РФ.